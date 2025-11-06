என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: 3வது சுற்றில் அமெரிக்க வீராங்கனை வெற்றி
      X
      துபாய்

      பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: 3வது சுற்றில் அமெரிக்க வீராங்கனை வெற்றி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Nov 2025 9:55 PM IST
      • பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் சவுதி அரேபியாவின் ரியாத் நகரில் நடந்து வருகிறது.
      • 3வது சுற்றில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா எளிதில் வெற்றி பெற்றார்.

      ரியாத்:

      54-வது பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் சவுதி அரேபியாவின் ரியாத் நகரில் நடந்து வருகிறது.

      ஸ்டெபிகிராப் பிரிவில் நம்பர் ஒன் நட்சத்திரமான பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, நடப்பு சாம்பியனான அமெரிக்காவின் கோகோ காப், அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா, இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பவுலினி ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

      இந்நிலையில், இன்று நடந்த 3வது சுற்றில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா, இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பவுலினி உடன் மோதினார்.

      இதில் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பாக ஆடிய பெகுலா 6-2, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்றார்.

      WTA Finals Jessica Pegula பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் ஜெசிகா பெகுலா 
      Next Story
      ×
        X