என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: அரையிறுதியில் மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி
      X
      சீனா

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: அரையிறுதியில் மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Oct 2025 10:09 PM IST (Updated: 11 Oct 2025 10:27 PM IST)
      • ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
      • பிரான்சின் ஆர்தர் ரிண்டர்நெக் அரையிறுதிச் சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      பீஜிங்:

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், பிரான்ஸ் வீரர் ஆர்தர் ரிண்டர்நெக் உடன் மோதினார்.

      இதில் மெத்வதேவ் 6-4, 2-6, 4-6 என்ற செட் கணக்கில் தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

      மற்றொரு அரையிறுதியில் செர்பியாவின் ஜோகோவிச் 3-6, 4-6 என்ற செட் கணக்கில் மொனாக்கோவின் வேலண்டினிடம் தோல்வி அடைந்தார்.

      நாளை நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் பிரான்ஸ் வீரர் ஆர்தர் ரிண்டர்நெக், மொனாக்கோவின் வேலண்டின் உடன் மோதுகிறார்.

      Shanghai Masters Tennis Daniil Medvedev Novak Djokovic ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் டேனில் மெத்வதேவ் நோவக் ஜோகோவிச் 
      Next Story
      ×
        X