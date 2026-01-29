என் மலர்
டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு சபலென்கா முன்னேற்றம்
- பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவின் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அரீனா சபலென்கா மற்றும் எலினா ஸ்விடோலினா மோதினர்.
- தொடர்ச்சியாக 7-வது முறையாக கிராண்ட்சிலாம் போட்டிகளில் இறுதிப்போட்டிக்கு சபலென்கா முன்னேறியுள்ளார்.
கிராண்ட்சிலாம் போட்டிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவின் அரையிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் பெலருசியா வீராங்கனை அரீனா சபலென்கா மற்றும் உக்ரைன் வீராங்கனை எலினா ஸ்விடோலினா ஆகியோர் மோதினர்.
இந்த ஆட்டத்தில் சபலென்கா 6-2, 6-3 என்ற கணக்கில் எளிதாக வெற்றி பெற்று இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் தொடர்ச்சியாக 7-வது முறையாக கிராண்ட்சிலாம் போட்டிகளில் இறுதிப்போட்டிக்கு சபலென்கா முன்னேறியுள்ளார்.
