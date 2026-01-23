என் மலர்
விளையாட்டு
இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ்: காலிறுதியில் பி.வி.சிந்து, லக்ஷயா சென் அதிர்ச்சி தோல்வி
- இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் இந்தோனேசியாவில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து காலிறுதி சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.
ஜகார்த்தா:
இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் இந்தோனேசியாவில் நடந்து வருகிறது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, சீனாவின் சென் யூபி உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய சீன வீராங்கனை 21-13, 21-17 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம பி.வி.சிந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
இதேபோல், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென்னை 18-21, 20-22 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் தாய்லாந்தின் பக்கப்பொன் தீரரத்சகுல்.
Next Story