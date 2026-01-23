என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ்: காலிறுதியில் பி.வி.சிந்து, லக்ஷயா சென் அதிர்ச்சி தோல்வி
      X
      இந்தோனேசியா

      இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ்: காலிறுதியில் பி.வி.சிந்து, லக்ஷயா சென் அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Jan 2026 11:58 PM IST
      • இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் இந்தோனேசியாவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து காலிறுதி சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.

      ஜகார்த்தா:

      இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் இந்தோனேசியாவில் நடந்து வருகிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, சீனாவின் சென் யூபி உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய சீன வீராங்கனை 21-13, 21-17 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம பி.வி.சிந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

      இதேபோல், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென்னை 18-21, 20-22 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் தாய்லாந்தின் பக்கப்பொன் தீரரத்சகுல்.

      Indonesia Masters badminton pv sindhu Lakshya Sen இந்தோனேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் பிவி சிந்து லக்‌ஷயா சென் 
      Next Story
      ×
        X