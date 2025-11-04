என் மலர்
2028 ஒலிம்பிக்கிலிருந்து 49 கிலோ எடைப் பிரிவு நீக்கம் - என்ன செய்யப்போகிறார் மீராபாய் சானு?
- கடந்த மாதம் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் வெள்ளி வென்றார்.
- அதிக எடைப் பிரிவுக்குத் தயாராக வேண்டும், அது அவருக்குப் பழக்கமில்லை.
கலிபோர்னியாவில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெற உள்ள 2028 ஒலிம்பிக்கில், புதிய எடைப் பிரிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்தியாவின் பளுதூக்கும் வீராங்கனை மீராபாய் சானு புதிய சவாலை எதிர்கொள்ள வேண்டியதாகி உள்ளது.
சர்வதேச பளுதூக்குதல் கூட்டமைப்பு (IWF) புதிய ஒலிம்பிக் பிரிவை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மேலும் மீராபாயின் 49 கிலோ எடைப் பிரிவு நீக்கப்பட்டுள்ளது. பளுதூக்குதல் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை 12 ஆக உயர்த்தப்பட்ட போதிலும் இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
2020 ஆம் ஆண்டு டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் 49 கிலோ பிரிவில் வெள்ளி வென்ற சானு, கடந்த ஆண்டு பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் நான்காவது இடத்தைப் பிடித்தார். இப்போது, LA 2028 இல் பங்கேற்க விரும்பினால், அவர் 53 கிலோ எடைப் பிரிவில் பங்கேற்க வேண்டும்.
31 வயதான மீராபாய் சானு முன்னேறுவதற்கு முன்னால் இரண்டு சவால்கள் உள்ளன. ஒன்று, அதிக எடைப் பிரிவுக்குத் தயாராக வேண்டும், அது அவருக்குப் பழக்கமில்லை. மேலும், 53 கிலோ பிரிவில் தொடர்ந்து 200 கிலோ அல்லது அதற்கு மேல் தூக்குவது முக்கியமானதாக இருக்கும். 2024 ஒலிம்பிக்கில், அவர் ஸ்னாட்ச் மற்றும் கிளீன் அண்ட் ஜெர்க் முழுவதும் 199 கிலோவைத் தூக்கினார்.
மேலும், கடந்த மாதம் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் வெள்ளி வென்றார். மேலும், மீராபாய் தோள்பட்டை மற்றும் மணிக்கட்டு காயங்களை எதிர்கொண்டதால், அவரது உடற்தகுதி சமீபத்தில் ஒரு பிரச்சனையாக உள்ளது.