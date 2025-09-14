என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்: தங்கம் வென்றார் மீனாட்சி
      X
      பிரிட்டன்

      உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்: தங்கம் வென்றார் மீனாட்சி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Sept 2025 11:10 PM IST
      • உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இங்கிலாந்தின் லிவர்பூல் நகரில் நடந்து வருகிறது.
      • 48 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் மீனாட்சி ஹூடா தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.

      லிவர்பூல்:

      உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இங்கிலாந்தின் லிவர்பூல் நகரில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் பெண்கள் 48 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் மீனாட்சி ஹூடா, கஜகஸ்தான் வீராங்கனையை 4-1 என வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.

      ஏற்கனவே பெண்கள் 57 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் ஜாஸ்மின் லம்போரியா தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      World Boxing Championships Minakshi Hooda உலக குத்துச்சண்டை தொடர் மீனாட்சி ஹூடா 
      Next Story
      ×
        X