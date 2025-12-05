என் மலர்
விளையாட்டு
ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி: அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது ஜெர்மனி
- 14-வது ஜூனியர் உலக கோப்பை ஹாக்கி போட்டி சென்னையில் நடைபெறுகிறது.
- இன்று நடந்த காலிறுதியில் 7 முறை சாம்பியனான ஜெர்மனி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
சென்னை:
14-வது ஜூனியர் உலக கோப்பை ஹாக்கி போட்டி சென்னை, மதுரையில் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 28-ந்தேதி தொடங்கிய இந்த போட்டியில் நாக் அவுட்டான கால் இறுதி ஆட்டங்கள் இன்று நடைபெற்றது.
2 முறை சாம்பியனான இந்தியா , 7 தடவை உலக கோப்பையை வென்ற ஜெர்மனி, 2 முறை பட்டம் வென்ற அர்ஜென்டினா, ஸ்பெயின், நெதர்லாந்து, பிரான்ஸ் நியூசிலாந்து, பெல்ஜியம் ஆகிய அணிகள் கால் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றன.
இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற கால் இறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் 7 முறை சாம்பியனான ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் அணியுடன் மோதியது.
இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக ஆடினர். இதனால் 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் சமனில் முடிந்தது.
இதையடுத்து, ஷூட் அவுட் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டது. இதில் ஜெர்மனி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்சை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
Next Story