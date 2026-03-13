Womens Hockey | பெண்கள் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தகுதிச்சுற்று: அரையிறுதியில் இத்தாலியை வீழ்த்தியது இந்தியா
ஐதராபாத்:
16-வது பெண்கள் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டி பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்தில் ஆகஸ்டு 15-ம் தேதி முதல் 30-ம் தேதி வரை நடக்கிறது. இந்த போட்டிக்கான தகுதிச்சுற்று ஐதராபாத்தில் நடந்து வருகிறது.
இதில் பங்கேற்ற 8 அணிகள் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு மோதின. லீக் சுற்று முடிவில் 'ஏ' பிரிவில் முறையே இங்கிலாந்து, இத்தாலியும், 'பி' பிரிவில் இந்தியா, ஸ்காட்லாந்தும் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்து அரைஇறுதிக்குள் நுழைந்தன. இந்த போட்டியில் டாப்-3 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் மற்றும் இரு தகுதிச்சுற்றிலும் (சாண்டியாகோ, ஐதராபாத் சுற்று) 4-வது இடம் பிடிக்கும் அணிகளில் தரவரிசையில் முன்னிலை வகிக்கும் அணியும் நேரடியாக தகுதி பெறும்.
இந்நிலையில், இன்று இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெற்ற அரையிறுதியில் இந்தியா, இத்தாலி அணிகள் மோதின. இரு அணிகளும் தொடக்கம் முதலே தீவிரமாக ஆடின. முதல் பாதி முடிவில் எந்த அணியும் கோல் அடிக்காததால் 0-0 என ஆனது.
ஆட்டத்தின் 40-வது நிமிடத்தில் இந்தியாவின் மணிஷா சவுகான் ஒரு கோல் அடித்து தனது அணிக்கு முன்னிலை பெற்றுக் கொடுத்தார். அதன்பின் யாரும் கோல் அடிக்கவில்லை.
இறுதியில், இந்திய அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் இத்தாலியை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. நாளை நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி இங்கிலாந்துடன் மோதுகிறது.