என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் எச்.எஸ்.பிரனாய் வெற்றி
      X
      டெல்லி

      இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் எச்.எஸ்.பிரனாய் வெற்றி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Jan 2026 10:20 PM IST
      • இந்திய ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.
      • முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் எச்.எஸ்.பிரனாய்வெற்றி பெற்றார்.

      புதுடெல்லி:

      இந்திய ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி டெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடந்து வருகிறது. வரும் 18-ம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் பிவி சிந்து உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர்.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் எச்.எஸ்.பிரனாய், ஹாங்காங்கின் லீ செக் யூ உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய எச்.எஸ்.பிரனாய் 22-20, 21-18 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      India Open Badminton HS Prannoy இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன் எச்எஸ் பிரனாய் 
      Next Story
      ×
        X