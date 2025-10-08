என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
அதலபாதாளத்தில் பாகிஸ்தான்.. மகளிர் உலகக் கோப்பைக்கான புள்ளி பட்டியல் விவரம்
- இந்த தொடரில் இதுவரை 8 லீக் போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளது.
- அனைத்து அணியும் 2 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது.
மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. பாகிஸ்தானுக்கான போட்டிகள் மட்டும் இலங்கை நடக்கிறது.
இந்த தொடரில் இதுவரை 8 லீக் போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளது. அனைத்து அணியும் 2 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. இதன் முடிவில் புள்ளிப் பட்டியலில் 2 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற இங்கிலாந்து அணி முதல் இடத்திலும் இந்தியா ரன் ரேட் அடிப்படையில் 2-வது இடத்திலும் உள்ளது.
அதனை தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியா, வங்கதேசம், தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் 1 போட்டியில் வெற்றி 1-ல் தோல்வி என 3,4,5 இடங்கள் முறையே உள்ளனர்.
2 போட்டிகளிலும் தோல்வியடைந்தவர்களில் இலங்கை, நியூசிலாந்து, பாகிஸ்தான் ஆகிய அணிகள் 6,7,8 இடங்களில் உள்ளனர். ரன் ரேட் அடிப்படையில் பாகிஸ்தான் கடைசி இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
