Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      அதலபாதாளத்தில் பாகிஸ்தான்.. மகளிர் உலகக் கோப்பைக்கான புள்ளி பட்டியல் விவரம்
      X

      அதலபாதாளத்தில் பாகிஸ்தான்.. மகளிர் உலகக் கோப்பைக்கான புள்ளி பட்டியல் விவரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Oct 2025 1:37 PM IST
      • இந்த தொடரில் இதுவரை 8 லீக் போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளது.
      • அனைத்து அணியும் 2 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது.

      மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. பாகிஸ்தானுக்கான போட்டிகள் மட்டும் இலங்கை நடக்கிறது.

      இந்த தொடரில் இதுவரை 8 லீக் போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளது. அனைத்து அணியும் 2 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. இதன் முடிவில் புள்ளிப் பட்டியலில் 2 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற இங்கிலாந்து அணி முதல் இடத்திலும் இந்தியா ரன் ரேட் அடிப்படையில் 2-வது இடத்திலும் உள்ளது.

      அதனை தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியா, வங்கதேசம், தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் 1 போட்டியில் வெற்றி 1-ல் தோல்வி என 3,4,5 இடங்கள் முறையே உள்ளனர்.

      2 போட்டிகளிலும் தோல்வியடைந்தவர்களில் இலங்கை, நியூசிலாந்து, பாகிஸ்தான் ஆகிய அணிகள் 6,7,8 இடங்களில் உள்ளனர். ரன் ரேட் அடிப்படையில் பாகிஸ்தான் கடைசி இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

      Women's World Cup Pakistan மகளிர் உலகக் கோப்பை பாகிஸ்தான் 
      Next Story
      ×
        X