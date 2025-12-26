என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
விஜய் ஹசாரே டிராபி: சதம் விளாசிய ரிங்கு சிங்
- 60 பந்தில் 106 ரன்கள் விளாசி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
- அவரது ஸ்கோரில் 10 பவுண்டரி, 4 சிக்சர்கள் அடங்கும்.
விஜய் ஹசாரே ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. சண்டிகர் அணிக்கெதிராக டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் இடம் பிடித்துள்ள ரிங்கு சிங் அபாரமாக விளையாடி 60 பந்தில் 106 ரன்கள் விளாசி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். முந்தைய ஆட்டத்தில் அரைசதம் அடித்திருந்தார். அவரது ஸ்கோரில் 10 பவுண்டரி, 4 சிக்சர்கள் அடங்கும்.
ஜுயல் 118 பந்தில் 134 ரன்கள் குவிக்க, விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் துருவ் ஜுரல் 57 பந்தில் 67 ரன்கள் அடிக்க உத்தர பிரதுசம் 50 ஓவரில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 367 ரன்கள் குவித்தது.
பின்னர் 368 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கிய சண்டிகர் 29.3 ஓவர்கள் மட்டுமே தாக்குப்பிடித்து 140 ரன்னில் சுருண்டது. இதனால் உத்தர பிரதேசம் 227 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
லெக் ஸ்பின்னர் ஜீஷன் அன்சாரி 29 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 4 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.