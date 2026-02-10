Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      டி20 உலகக் கோப்பை: காயத்தில் இருந்து மீளாத அதிரடி வீரர்- கவலையில் ஆஸ்திரேலியா
      X

      டி20 உலகக் கோப்பை: காயத்தில் இருந்து மீளாத அதிரடி வீரர்- கவலையில் ஆஸ்திரேலியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Feb 2026 4:29 PM IST
      • 14-வது லீக் ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா- அயர்லாந்து அணிகள் நாளை மோதவுள்ளனர்.
      • பேட் கம்மின்ஸ், ஹேசில்வுட் ஆகியோர் காயம் காரணமாக இந்த தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளனர்.

      இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகள் இணைந்து 10-வது டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை நடத்தி வருகின்றன. இந்த தொடரில் நாளை நடைபெறும் 14-வது லீக் ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா- அயர்லாந்து அணிகள் மோதவுள்ளனர்.

      இந்நிலையில் டி20 உலகக் கோப்பைக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் இடம் பெற்றிருந்த அதிரடி பேட்டர் டிம் டேவிட் தசைநார் காயம் காரணமாக, நாளை நடைபெறும் அயர்லாந்துக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் விளையாடமாட்டார் என்று அணியின் கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

      முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் சீனியர் வீரர்களாக பேட் கம்மின்ஸ், ஹேசில்வுட் ஆகியோர் காயம் காரணமாக இந்த தொடரில் இருந்து விலகி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      T20 World Cup 2026 Tim David டி20 உலகக் கோப்பை 2026 டிம் டேவிட் 
      Next Story
      ×
        X