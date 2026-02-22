என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்று: இலங்கைக்கு எதிரான போட்டியில் இங்கிலாந்து பேட்டிங்
- சூப்பர் 8 சுற்றின் 2 ஆவது ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து - இலங்கை அணிகள் மோதுகின்றன.
- கண்டியில் இன்று மதியம் 3 மணிக்கு இந்த போட்டி தொடங்குகிறது.
டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தத் தொடரில் சூப்பர் 8 சுற்று நேற்று தொடங்கியது.
முதல் போட்டியில் நியூசிலாந்து-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோத இருந்த நிலையில் ஆட்டம் மழையால் கைவிடப்பட்டது.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்யவுள்ளது.
