      டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்று: இலங்கைக்கு எதிரான போட்டியில் இங்கிலாந்து பேட்டிங்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Feb 2026 2:38 PM IST
      • சூப்பர் 8 சுற்றின் 2 ஆவது ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து - இலங்கை அணிகள் மோதுகின்றன.
      • கண்டியில் இன்று மதியம் 3 மணிக்கு இந்த போட்டி தொடங்குகிறது.

      டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தத் தொடரில் சூப்பர் 8 சுற்று நேற்று தொடங்கியது.

      முதல் போட்டியில் நியூசிலாந்து-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோத இருந்த நிலையில் ஆட்டம் மழையால் கைவிடப்பட்டது.

      சூப்பர் 8 சுற்றின் 2 ஆவது ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து - இலங்கை அணிகள் மோதுகின்றன. கண்டியில் இன்று மதியம் 3 மணிக்கு இந்த போட்டி தொடங்குகிறது.

      இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்யவுள்ளது.

      T20 World Cup Super-8 Round டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 இங்கிலாந்து இலங்கை ENGvsSL 
