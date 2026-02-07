என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக் கோப்பை: நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் திரில் வெற்றி
- முதலில் பேட்டிங் செய்த நெதர்லாந்து 19.5 ஓவரில் 147 ரன்கள் எடுத்து ஆல்அவுட் ஆனது.
- பகீம் அஷ்ரப் 11 பந்துகளில் 29 ரன்கள் குவித்து பாகிஸ்தா னையை வெற்றி பெற வைத்தார்.
டி20 உலகக் கோப்பை இன்று தொடங்கியது. கொழும்பு நகரில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் குரூப் ஏ அணியில் இடம் பிடித்துள்ள பாகிஸ்தான்- நெதர்லாந்து அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
டாஸ் வென்ற பாகிஸதான் பந்து வீச்சை தொடங்கியது. அதன்படி நெதர்லாந்து முதலில் பேட்டிங் செய்து 19.5 ஓவரில் 147 ரன்கள் எடுத்து ஆல்அவுட் ஆனது. அந்த அணியின் தொடக்க வீரர் மைக்கெல் லெவிட் 15 பந்தில் 3 பவுண்டரி, 1 சிக்சருடன் 24 ரன்கள் சேர்த்தார். பாஸ் டி லீட் 25 பந்தில் 30 ரன்களும், ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் 29 பந்தில் 37 ரன்களும், கொலின் ஆக்கர்மேன் 14 பந்தில் 20 ரன்களும் சேர்த்தனர்.
பாகிஸ்தான் அணி சார்பில் சல்மான் மிர்சா 3 விக்கெட்டும் முகமது நவாஸ், அப்ரார் அகமது, சைம் ஆயுப் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து 148 ரன்கள் என்ற இலக்கோடு களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் 19.3 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 148 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
பாகிஸ்தான் வெற்றிக்கு 12 பந்துகளில் 29 ரன்கள் தேவை என்ற நிலையில், 19வது ஓவரிலேயே 24 ரன்களை பகீம் அஷ்ரப் விளாசினார். கடைசி ஓவரில் 5 ரன்கள் எடுத்து பாகிஸ்தான் அணி வென்றது.
கடைசி நேரத்தில் அதிரடியாக விளையாடி 11 பந்துகளில் 29 ரன்கள் குவித்த பகீம் அஷ்ரப் ஆட்டநாயகனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.