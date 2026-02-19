என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக் கோப்பை: கனடாவிற்கு 201 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த ஆப்கானிஸ்தான்
- ஆப்கானிஸ்தான் அணி 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 200 ரன்கள் அடித்தது.
- இப்ராஹிம் சத்ரான் 95 ரன்கள் அடித்து கடைசிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்றுவரும் இன்றைய ஆட்டத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் - கனடா அணிகள் மோதி வருகின்றன. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற கனடா அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
அதன்படி ஆப்கானிஸ்தான் அணியில் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் 30 ரன்களிலும் அடுத்து இறங்கிய குல்புதீன் நயிப் 1 ரன்னிலும் செடிகுல்லா அடல் 44 ரன்னிலும் அவுட்டாகினர். அதிரடியாக விளையாடிய இப்ராஹிம் சத்ரான் அரைசதம் அடித்து அசத்தினார்.
20 ஓவர்கள் முடிவில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 200 ரன்கள் அடித்தது. அதிகபட்சமாக இப்ராஹிம் சத்ரான் 95 ரன்கள் அடித்து கடைசிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
