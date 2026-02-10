Live
      டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நெதர்லாந்து அணிக்கு 157 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது நமீபியா
      டெல்லி

      டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நெதர்லாந்து அணிக்கு 157 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது நமீபியா

      மாலை மலர்10 Feb 2026 12:45 PM IST
      • 10வது போட்டி டெல்லியில் நடைபெற்றது.
      • நெதர்லாந்து அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

      இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகள் இணைந்து டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை நடத்தி வருகின்றன. இந்தத் தொடரின் 10வது போட்டியில் நமீபியா மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகள் மோதின. டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நெதர்லாந்து அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

      இதனால் முதலில் பேட்டிங் செய்த நமீபியா அணி நிதானமாக இன்னிங்ஸை தொடங்கியது. இந்த அணியின் துவக்க வீரரான லௌரென் 6 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இவருடன் களமிறங்கிய ஜான் ஃபிரைலிங்க் பொறுப்பாக ஆடி 26 பந்துகளில் 30 ரன்கள் (3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்சர்) எடுத்தார். இவருடன் ஆடிய ஜான் நிகோல் 38 பந்துகளுக்கு 42 ரன்கள் (1 பவுண்டரி, 2 சிக்சர்கள்) எடுத்தார்.

      இவர்களை தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஜெர்ஹார்டு மற்றும் ஜெ.ஜெ. ஸ்மித் முறையே 18 மற்றும் 22 ரன்களை எடுத்தனர். போட்டி முடிவில் நமீபியா அணி 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 156 ரன்களை எடுத்துள்ளது. நெதர்லாந்து சார்பில் லோகன், பேஸ் டி லீட் தலா 2 விக்கெட் கைப்பற்றினர். ஆர்யன் தத், ஃபிரெட் கிளாசன் தலா ஒரு விக்கெட் எடுத்தனர். தற்போது நெதர்லாந்து அணி 157 ரன்களை இலக்காக கொண்டு ஆடுகிறது.

