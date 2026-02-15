என் மலர்
டி20 உலகக் கோப்பை: இஷான் கிஷன் ருத்ர தாண்டவம்- 40 பந்தில் 77 ரன்கள் விளாசினார்
- இஷான் கிஷன் ஸ்கோரில் 10 பவுண்டரி, 3 சிக்சர் அடங்கும்.
- இஷான் கிஷன் அவுட்டாகும்போது இந்தியா 8.4 ஓவரில் 88 ரன்கள் குவித்திருந்தது.
டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய- பாகிஸ்தான் இடையிலான போட்டி கொழும்பில் நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பந்து வீச்சை தெர்வு செய்தது. அதன்படி இந்தியாவின் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினர்.
யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் சல்மான் ஆகா முதல் ஓவரை வீசினார். முதல் இரண்டு பந்தில் இஷான் கிஷன் ஒரு ரன் அடித்தார். அடுத்த 3 பந்துகளில் ரன்கள் ஏதும் அடிக்காத அபிஷேக் சர்மா, கடைசி பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். அவர் ஒரு ரன் கூட அடிக்காமல் டக்அவுட் ஆகி ஏமாற்றம் அளித்தார்.
அடுத்து இஷான் கிஷன் உடன் திலக் வர்மா ஜோடி சேர்ந்தார். இஷான் கிஷன் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதனால் இந்தியா பவர்பிளேயில் 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 52 ரன்கள் எடுத்தது.
7-வது ஓவரை அப்ரார் வீசினார். இந்த ஓவரின் முதல் இரண்டு பந்துகளை பவுண்டரிக்கு விரட்டி 27 பந்தில் அரைசதம் விளாசினார். அத்துடன் அடுத்த பந்தையும் பவுண்டரி தூக்கினார். அவர் 2 சிக்ஸ், 7 பவுண்டரியுடன் அரைசதம் விளாசினார்.
7-வது ஓவரில் இந்தியா 13 ரன்கள் அடித்தது. 8-வது ஓவரை சதாப் கான் வீசினார். இந்த இஷான் கிஷன் ஒரு பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸ் விளாசினார். இதனால் இந்தியாவுக்கு இந்த ஓவரில் 17 ரன்கள் கிடைத்தன. இந்தியா 8 ஓவர் முடிவில் 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 82 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
9-வது ஓவரை சயீம் ஆயுப் வீசினார். இந்த ஓவரின் 3-வது பந்தில் பவுண்டரி அடித்த இஷான் கிஷன் அடுத்த பந்தில் க்ளீன் போல்டானார். அவர் 40 பந்தில் 77 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். அப்போது இந்தயிா 8.4 ஓவரில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 88 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.