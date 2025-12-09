Live
      முதல் டி20 போட்டி: டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்கா பவுலிங் தேர்வு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Dec 2025 6:36 PM IST
      • முதலில் நடந்த டெஸ்ட் தொடரில் தென் ஆப்பிரிக்கா 2-0 என வென்றது.
      • அடுத்து நடைபெற்ற ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி 2-1 என கைப்பற்றியது.

      கட்டாக்:

      இந்தியா-தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் டெஸ்ட், ஒருநாள் தொடரில் விளையாடியது. டெஸ்ட் தொடரை தென் ஆப்பிரிக்காவும், ஒருநாள் தொடரை இந்தியாவும் கைப்பற்றியது.

      இந்நிலையில், இந்தியா-தென் ஆப்பிரிக்கா இடையிலான முதல் டி20 போட்டி கட்டாக்கில் இன்று தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்க அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி, இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்ய களமிறங்குகிறது.

      INDvSA இந்தியா தென்ஆப்பிரிக்கா தொடர் 
