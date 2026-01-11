Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      பிரபல Anime ஓடிடி தளத்தின் விளம்பரத் தூதரானார் சுப்மன் கில்
      X

      பிரபல Anime ஓடிடி தளத்தின் விளம்பரத் தூதரானார் சுப்மன் கில்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Jan 2026 1:33 PM IST
      • 130க்கும் மேற்பட்ட Anime தொடர்களை Crunchyroll வழங்கி வருகிறது
      • பிரபல Anime ஓடிடி தளமான Crunchyroll, இந்தியாவில் தனது வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்தவுள்ளது

      Anime தொடர்களை இந்தியாவில் பலரும் ரசித்து பார்த்து வருகின்றனர்.

      இந்நிலையில், பிரபல Anime ஓடிடி தளமான Crunchyroll, இந்தியாவில் தனது வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்த கிரிக்கெட் வீரர் சுப்மன் கில்லை தனது விளம்பரத் தூதராக நியமித்துள்ளது.

      ஏற்கனவே இந்தியாவில் ஹிந்தி, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் 130க்கும் மேற்பட்ட Anime தொடர்களை Crunchyroll வழங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

      Animation அனிமேஷன் ஓடிடி சுப்மன் கில் OTT brand ambassador Shubman Gill 
      Next Story
      ×
        X