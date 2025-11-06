என் மலர்tooltip icon
      தென் ஆப்பிரிக்கா ஏ தொடருக்கான இந்திய ஏ அணி அறிவிப்பு: ருதுராக் கெய்க்வாட் துணை கேப்டன்
      டெல்லி

      தென் ஆப்பிரிக்கா ஏ தொடருக்கான இந்திய ஏ அணி அறிவிப்பு: ருதுராக் கெய்க்வாட் துணை கேப்டன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Nov 2025 1:46 AM IST
      • தென் ஆப்பிரிக்கா ஏ அணி இந்தியா ஏ அணியுடன் ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது.
      • இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி வரும் 14-ம் தேதி தொடங்குகிறது.

      புதுடெல்லி:

      தென் ஆப்பிரிக்க ஏ அணி இந்தியாவில் சுற்றுப் பயணம் செய்கிறது. இந்தியா ஏ அணியுடன் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது.

      இந்நிலையில், ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய ஏ அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      திலக் வர்மா தலைமை தாங்க, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் துணை கேப்டனாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

      இந்தியா ஏ அணி விவரம்:-

      திலக் வர்மா (கேப்டன்), ருதுராக் கெய்க்வாட் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, பிரப்சிம்ரன் சிங், ரியான் பராக், இஷான் கிஷன், ஆயுஷ் பதோனி, நிஷாந்த் சிந்து, விப்ராஜ் நிகம், மானவ் சுதார், ஹர்ஷித் ரானா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, கலீல் அகமது

      இந்தியா ஏ - தென் ஆப்பிரிக்கா ஏ இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி வரும் 14-ம் தேதி தொடங்குகிறது.

      India A Rutraj Gaikwad இந்தியா ஏ ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 
