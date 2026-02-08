என் மலர்tooltip icon
      மலிங்கா, கம்மின்ஸ் சாதனையை சமன் செய்த ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்
      மேற்கு வங்காளம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Feb 2026 2:31 AM IST
      • முதலில் ஆடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் 20 ஓவரில் 182 ரன்கள் குவித்தது.
      • அடுத்து ஆடிய ஸ்காட்லாந்து 147 ரன்னுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

      கொல்கத்தா:

      கொல்கத்தாவில் நேற்று நடந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் 2வது லீக் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ், ஸ்காட்லாந்து அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற ஸ்காட்லாந்து பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி, முதலில் ஆடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் 20 ஓவரில் 182 ரன்கள் குவித்தது. அடுத்து ஆடிய ஸ்காட்லாந்து அணி 18.5 ஓவரில் 147 ரன்னுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

      இதில், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் ஹாட்ரிக் விக்கெட் உள்பட 5 விக்கெட் வீழ்த்தி அசத்தினார்.

      இந்நிலையில், டி20 போட்டியில் இரு முறை ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகள் எடுத்த வீரர்கள் பட்டியலில் 4-வது வீரராக ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் இணைந்தார்.

      டி20 போட்டியில் இரு முறை ஹாட்ரிக் விக்கெட் எடுத்தவர்கள் விவரம்:

      லசித் மலிங்கா (இலங்கை)

      டிம் சௌதி (நியூசிலாந்து)

      பாட் கம்மின்ஸ் (ஆஸ்திரேலியா)

      ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)

      T20 World Cup Romario Shepherd Hat Trick டி20 உலகக் கோப்பை ஹாட்ரிக் 
