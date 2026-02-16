என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
முதல் இன்னிங்சிலேயே பாகிஸ்தான் தோல்வியடைந்து விட்டது: வக்கார் யூனிஸ்
- உஸ்மான் தாரிக்கை பற்றி நாம் பேசி வருகிறோம்.
- ஆனால், அவர் பந்து வீச வரும்போது இஷான் கிஷன் ஏற்கனவே டேமேஜ் செய்துவிட்டார்.
டி20 உலகக் கோப்பையில் ரசிகர்கள் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்தியா- பாகிஸ்தான் இடையிலான போட்டி நேற்று கொழும்பில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டி விறுவிறுப்பாகவும், யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற பரபரப்பும் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், பாகிஸ்தான் 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தொல்வியை சந்தித்தது. இது ஒரு சைடாக முடிந்த போட்டி என்று கூட கூறலாம்.
கொழும்பு மைதானம் சுழற்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமானதாக இருந்தது. இருந்தபோதிலும், இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் பாகிஸ்தான் பந்து வீச்சை சிறப்பாக எதிர் கொண்டு 175 ரன்கள் குவித்துவிட்டது.
இந்த நிலையில், முதல் இன்னிங்சிலேயே பாகிஸ்தான் தோல்வியடைந்து விட்டது என்று அந்நாட்டின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சு ஜாம்பவான் வக்கார் யூனிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக வக்கார் யூனிஸ் கூறியதாவது:-
பாகிஸ்தான் முதல் இன்னிங்சிலேயே தோல்வியடைந்து விட்டது. இந்தியா 175 ரன்களை சேர்த்ததும், பாகிஸ்தானிடம் இருந்து போட்டி நழுவி சென்றுவிட்டது. பந்து நன்றாக சுழன்று கொண்டிருக்கும்போது, சூர்யகுமார் யாதவ் தன்னுடைய பந்துவீச்சு மூலம் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டார்.
பாகிஸ்தானின் பேட்டிங் சிறப்பானதாக இல்லை என்று ஏற்கனவே நமக்குத் தெரியும். எனினும், இந்தியா 175-க்குப் பதிலாக 140 அல்லது 150 ரன்கள் எடுத்திருந்தால், விசயம் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கலாம்.
இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் பந்து நன்றாக டர்ன் செய்தது போன்று, பாகிஸ்தான பந்து வீச்சாளரக்ள் செய்யவில்லை. இந்தியா அதிகமான ரன்களை சேர்த்துவிட்டது.
சூர்யகுமார் யாதவ் முதல் ஓவரை ஹர்திக் பாண்ட்யாவிடம் கொடுத்தார். அடுத்த ஓவரை பும்ராவிடம் கொடுத்தார். அவர் ஸ்விங், சீமிங் மற்றும் ஸ்டம்பிற்கு நேராக பந்து வீசுதல் போன்றவற்றால் அமர்க்களப்படுத்தினார். இது பாகிஸ்தானுக்கு மிகவும் கடினமானதாகிவிட்டது.
உஸ்மான் தாரிக் சிறப்பாக பந்து வீசி ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தி 24 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்தார். ஒரு வாரமாக அவரைப் பற்றி நாம் பேசி வருகிறோம். ஆனால், அவரை மிகவும் பின்புதான் கொண்டு வந்தனர். அவர் பந்து வீச வரும்போது இஷான் கிஷன் ஏற்கனவே டேமேஜ் செய்துவிட்டார்.
இவ்வாறு வக்கார் யூனிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.