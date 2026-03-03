என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
கூடுதலாக 2 போட்டிகளில் விளையாடுங்கள்: பிசிசிஐ-க்கு கோரிக்கை வைத்த நியூசிலாந்து
- இந்திய கிரிக்கெட் அணி, இந்த ஆண்டின் இறுதியில் நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது.
- 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 5 போட்டிகளாக மாற்ற நியூசிலாந்து வாரியம் விரும்புகிறது.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி, இந்த ஆண்டின் இறுதியில் நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
இந்நிலையில் இந்திய அணியின் நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் மேலும் இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளை சேர்க்குமாறு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
முன்னதாக திட்டமிடப்பட்ட அட்டவணையின்படி, இந்திய அணி நியூசிலாந்தில் 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகளில் விளையாட இருந்தது.
ரசிகர்களின் ஆர்வம் மற்றும் ஒளிபரப்பு உரிமம் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயைக் கருத்தில் கொண்டு, 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 5 போட்டிகளாக மாற்ற நியூசிலாந்து வாரியம் விரும்புகிறது.
மேலும் 2025 உலகக்கோப்பை வெற்றிக்குப் பிறகு இந்திய அணியின் போட்டிகளுக்கு உலக அளவில் ஏற்பட்டுள்ள பெரும் வரவேற்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள நியூசிலாந்து திட்டமிட்டுள்ளது.
பிசிசிஐ இந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டால், டி20 தொடரின் எண்ணிக்கையில் சிறிய மாற்றம் செய்யப்படலாம் அல்லது சுற்றுப்பயணத்தின் கால அவகாசம் சில நாட்கள் நீட்டிக்கப்படலாம்.
இந்தத் தொடர் நவம்பர் - டிசம்பர் 2026 காலகட்டத்தில் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது.
நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைமை நிர்வாகி இது குறித்துக் கூறுகையில், "இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்கு வருகை தருவது எப்போதும் ஒரு மிகப்பெரிய திருவிழா போன்றது. ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் என்பது இரு நாட்டு ரசிகர்களுக்கும் ஒரு சிறந்த விருந்தாக அமையும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்த இறுதி முடிவை பிசிசிஐ தனது அடுத்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அல்லது செயலாளர் மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தையில் எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.