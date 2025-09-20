என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
தோனி தான் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன், குரு எல்லாமே.. ஓமன் விக்கெட் கீப்பர் நெகிழ்ச்சி
- ஓமன் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஓமன் 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
- இந்திய அணிக்கு எதிரான நேற்றைய போட்டியில் சுக்லா 2 பந்தில் 1 ரன் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் நேற்றைய ஆட்டத்தில் இந்தியா- ஓமன் அணிகள் மோதின. இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 188 ரன்கள் எடுத்தது.
இதனையடுத்து களமிறங்கிய ஓமன் அணி, யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் இந்திய அணியின் பந்து வீச்சை சிறப்பாக எதிர்கொண்டு விளையாடினர். அந்த அணி கடைசி வரை போராடி 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 167 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதனால் இந்திய அணி 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்நிலையில் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்எஸ் தோனி தான் தன்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் என ஓமன் அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் விநாயக் சுக்லா கூறினார். மேலும் அவர் ஆட்டங்களை முடித்து அணியை வழிநடத்து விதம் ஈடு இணையற்றது. அவர் எனது குரு என கூறியுள்ளார்.
இந்திய அணிக்கு எதிரான நேற்றைய போட்டியில் சுக்லா 2 பந்தில் 1 ரன் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.