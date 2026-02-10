Live
      டி20 உலகக் கோப்பை: நியூசிலாந்து அணி சீனியர் வீரர் விலகல்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Feb 2026 9:57 PM IST
      • பயிற்சி ஆட்டத்தின் போது அவருக்கு இடது கால் தசையில் மீண்டும் காயம் ஏற்பட்டது.
      • பிரேஸ்வெல்லுக்குப் பதிலாக கோல் மெக்கோஞ்சி அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

      டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே பல வீரர்கள் காயம் காரணமாக விலகி வருகின்றனர். மேலும் தொடர் தொடங்கியதில் இருந்தும் சில வீரர்கள் விலகி வருகின்றனர்.

      அந்த வகையில் நியூசிலாந்து அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், காயம் காரணமாக 2026 ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார்.

      அவர் சனிக்கிழமை நடந்த பயிற்சி ஆட்டத்தின் போது அவருக்கு இடது கால் தசையில் மீண்டும் காயம் ஏற்பட்டது. முன்னதாக இந்தியாவிற்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் போது ஏற்பட்ட அதே தசைநார் கிழிவு, தற்போது மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளது.

      பிரேஸ்வெல்லுக்குப் பதிலாக ஆப்-ஸ்பின் ஆல்-ரவுண்டர் கோல் மெக்கோஞ்சி அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

      நியூசிலாந்து அணி ஏற்கனவே வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆடம் மில்னே-வை காயம் காரணமாக இழந்த நிலையில், தற்போது அனுபவமிக்க பிரேஸ்வெல்லின் விலகல் அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது.

      T20 World Cup 2026 Michael Bracewell டி20 உலகக் கோப்பை 2026 மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் 
