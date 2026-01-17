என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
ஆர்சிபி ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ்: சின்னசாமி மைதானத்தில் ஐபிஎல் போட்டிகள்..!
- ஐபிஎல் வெற்றி கொண்டாட்டத்தின்போது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 10-க்கும் மேற்பட்டோர் பலி.
- கூட்ட நெரிசல், ரசிகர்கள் பாதுகாப்பு அச்சம் தொடர்பாக சின்னசாமி மைதானத்தில் போட்டி நடைபெறுமா? என்ற சந்தேகம் இருந்து வந்தது.
ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் விளையாடும் முன்னணி அணிகளில் ஒன்று ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB). இந்த அணி பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தை சொந்த மைதானமாக கொண்டு விளையாடி வருகிறது.
கடந்த வருடம் முதன்முறையாக ஆர்.சி.பி. அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. அந்த வீரர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது. அப்போது சின்னசாமி மைதானத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் திரண்டனர். இதனால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 10-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். இதனைத்தொடர்ந்து இந்த வருடம் ஆர்சிபி அணிக்கு சின்னசாமி மைதானம் வழங்கப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இந்த நிலையில் ரசிகர்கள் பாதுகாப்பை மேலும் உறுதிப்படுத்தும் விதமாக மைதானத்தில் 300 முதல் 350 ஏஐ கேமராக்கள் பொருத்த கர்நாடக மாநில கிரிக்கெட் சங்கத்திற்கு ஆர்சிபி அணி முறையாக பரிந்துரை செய்துள்ளது. இதற்கான செலவு 4.5 கோடி ரூபாயை தாங்களே ஏற்றுக் கொள்வதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
ஆனால் போக்குவரத்து நெரிசல், ரசிகர்கள் பாதுகாப்பு ஆகிவற்றின் காரணமாக இந்த முறை போட்டியை நடத்த கர்நாடக அரசு அனுமதி வழங்குமா? என்பது கேள்விக்குறியாக இருந்தது.
இந்த நிலையில் 2026 ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் பேட்டிகளை சின்னசாமி மைதானத்தில் நடத்த கர்நாடக மாநில கிரிக்கெட் சங்கம், கர்நாடக மாநில அரசிடம் இருந்து அனுமதி பெற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதேபோல் சர்வதேச போட்டிகளை நடத்தவும் அனுமதி பெற்றுள்ளது.