WPL 2026 Final: டெல்லி அதிரடி... 204 ரன்கள் இலக்கு - இரண்டாவது முறை கோப்பையை கைப்பற்றுமா பெங்களூரு?
- ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸின் மூன்றாவது அரைசதம்
- மும்பை அணி இரண்டு முறை கோப்பையை வென்றுள்ளது
மகளிர் ப்ரீமியர் லீக் 2026 தொடர் ஜன.9ஆம் தேதி தொடங்கியது. மும்பை இந்தியன்ஸ், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ், மற்றும் உ.பி.வாரியர்ஸ் என ஐந்து அணிகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரில் 22 லீக் சுற்றுகள் நடைபெற்றது.
சுற்று முடிவில் 12 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்த பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. அதனைத்தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற எலிமினேட்டர் சுற்றில் டெல்லி மற்றும் குஜராத் மோதியது. இதில் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் குஜராத்தை வீழ்த்தி டெல்லி இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது.
இந்நிலையில் இன்று (பிப். 5 ) வதோதராவில் உள்ள பி.சி.ஏ மைதானத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே இறுதிப்போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. போட்டியில் டாஸ் வென்ற பெங்களூரு பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய டெல்லி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 203 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. லிசெல் லீ, சஃபாலி வர்மா 37, 20 ரன்கள் முறையே ஆட்டமிழக்க நான்காவதாக களமிறங்கிய அணியின் கேப்டன் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் பவுண்டரிகளாக அடித்து அரைசதம் கடந்து அணியின் ஸ்கோருக்கு முக்கிய பங்கு வகித்தார்.
ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 57 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க அணி 16 ஓவரில் 148 ரன்களில் இருந்தது. இது இறுதிப்போட்டியில் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸின் மூன்றாவது அரைசதமாகும். அதனைத்தொடர்ந்து லாரா களமிறங்கினார். முதல் இரண்டு ஓவர்களில் பெரிதாக ஆடவில்லையென்றாலும், அடுத்தடுத்து பவுண்டரி, சிக்ஸ்ர் என அதிரடி காட்டினார். கடைசி ஓவரில், கடைசிப் பந்தில் 44 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
பெங்களூரு தரப்பில் சயாலி சத்காரே, அருந்ததி ரெட்டி, நதின் டெ கிளெர்க் தலா ஒரு விக்கெட்டினை வீழ்த்தினர். தொடர்ந்து 204 ரன்களை வெற்றி இலக்காக கொண்டு பெங்களூரு பேட்டிங்கை தொடரும். இப்போட்டியில் ஒருவேளை டெல்லி வெற்றிப் பெற்றால் முதல்முறையாக தொடரை கைப்பற்றி, கோப்பையை வெல்லும். பெங்களூரு வெற்றிப் பெற்றால் இரண்டாவது முறையாக கோப்பையை கைப்பற்றும். மும்பை அணி இரண்டு முறை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.