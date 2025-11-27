Live
      மகளிர் பிரீமியர் லீக் ஏலம்: டாப் 5 பட்டியலில் இடம்பிடித்த வீராங்கனைகள்
      மகளிர் பிரீமியர் லீக் ஏலம்: டாப் 5 பட்டியலில் இடம்பிடித்த வீராங்கனைகள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Nov 2025 10:14 PM IST
      • இந்தியாவின் தீப்தி சர்மாவை ரூ.3.20 கோடிக்கு உபி வாரியர்ஸ் எடுத்துள்ளது.
      • நியூசிலாந்தின் அமெலியா கெரை ரூ.3 கோடிக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் எடுத்தது.

      புதுடெல்லி:

      4-வது மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் போட்டி ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் நடக்கிறது. இதையொட்டி வீராங்கனைகள் ஏலம் இன்று டெல்லியில் நடைபெற்றது.

      ஏலத்தில் சமீபத்தில் உலகக் கோப்பை போட்டியில் தொடர் நாயகியாக ஜொலித்த இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் தீப்தி சர்மா, வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் கிரந்தி கவுட், ரேணுகா சிங், சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் ஸ்ரீசரனி, சினே ராணா ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் கேப்டன் மெக் லானிங், அலிசா ஹீலி, போபி லிட்ச்பீல்டு, நியூசிலாந்தின் அமெலியா கெர், தென் ஆப்பிரிக்காவின் லாரா வோல்வார்ட், நடினே டி கிளெர்க், இங்கிலாந்து சுழற்பந்து வீச்சாளர் சோபி எக்லெஸ்டோன் உள்ளிட்டோர் அதிக விலை போவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

      இந்நிலையில், இந்த ஏலத்தில் அதிகபட்சமாக விலை போன டாப் 5 வீராங்கனைகள் விவரம் வருமாறு:

      தீப்தி சர்மா: ரூ.3.20 கோடி- உபி வாரியர்ஸ்

      அமெலியா கெர்: ரூ.3 கோடி-மும்பை இந்தியன்ஸ்

      ஷிகா பாண்டே: ரூ.2.40 கோடி-உபி வாரியர்ஸ்

      சோபி டிவைன்: ரூ.2 கோடி- குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்

      மெக் லானிங்: ரூ.1.9 கோடி - உபி வாரியர்ஸ்

