      IPL 2026 தொடரின் முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியீடு
      IPL 2026 தொடரின் முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 March 2026 7:14 PM IST (Updated: 11 March 2026 7:35 PM IST)
      • முதல் போட்டி பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது
      • ஐ.பி.எல். தொடர் வருகிற 28-ந் தேதி முதல் மே 31-ந் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

      19-வது ஐ.பி.எல். 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி வருகிற 28-ந் தேதி முதல் மே 31-ந் தேதி வரை பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெறுகிறது.

      தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்காளம், கேரளா, அசாம், புதுச்சேரி ஆகிய 5 மாநிலங்களில் சட்டசபை சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் ஐ.பி.எல். அட்டவணை வெளியிடுவதில் தாமதம் நிலவி வந்தது.

      இந்நிலையில் 2026 ஐபிஎல் தொடரின் முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

      பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் மார்ச் 28ம் தேதி நடைபெறவுள்ள 2026 ஐ.பி.எல். தொடரின் முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் பெங்களூரு அணியுடன் ஐதராபாத் அணி மோதுகிறது.

      5 மாநில தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு பிறகு மீதமுள்ள அட்டவணை வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

