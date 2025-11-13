என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
ஐபிஎல் 2026: அபுதாபியில் டிசம்பர் 16-ந் தேதி மினி ஏலம்- அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
புதுடெல்லி:
19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான வீரர்களின் மினி ஏலம் அடுத்த மாதம் (டிசம்பர்) 16-ந்தேதி நடத்தப்படுகிறது.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள அபுதாபியில் இந்த ஏலம் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தொடர்ந்து 3-வது முறையாக ஏலத்தை வெளிநாட்டில் இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் நடத்தவுள்ளது.
