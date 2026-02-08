Live
      டி20 உலகக்கோப்பை: தொடர்ச்சியாக அதிக வெற்றிகள் - இந்திய அணி புதிய சாதனை
      டி20 உலகக்கோப்பை: தொடர்ச்சியாக அதிக வெற்றிகள் - இந்திய அணி புதிய சாதனை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Feb 2026 11:04 AM IST
      • இந்திய அணி அமெரிக்காவை 29 ரன் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தது.
      • ஆஸ்திரேலியா, தென்ஆப்பிரிக்காவை முந்தி இந்திய அணி புதிய சாதனை

      உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் நேற்று நடந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி அமெரிக்காவை 29 ரன் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தது.

      இதன் மூலம் உலக கோப்பையில் இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக 9 ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்று புதிய சாதனை படைத்தது. 2024-ம் ஆண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் அமெரிக்காவில் நடந்த 20 ஓவர் உலக கோப்பையில் தொடர்ச்சியாக 8 ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்றது. தற்போது அமெரிக்காவை தோற்கடித்ததன் மூலம் தொடர்ச்சியாக 9-வது வெற்றியை பெற்றது.

      இதற்கு முன்பு ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்க அணிகள் தொடர்ச்சியாக 8 ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்று இருந்தன. இந்திய அணி அவைகளை முந்தி சாதனை புரிந்தது.

      ஆஸ்திரேலியா 2022-2024-ம் ஆண்டு உலக கோப்பைகளில் தொடர்ச்சியாக 8 வெற்றியையும், தென் ஆப்பிரிக்கா 2024-ல் 8 வெற்றியையும் பெற்று இருந்தன.

      இந்த உலக கோப்பையில் இந்திய அணியின் வெற்றி மேலும் தொடரலாம் எனறு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் தொடர்ச்சியான வெற்றி அதிகரிக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.

      T20 World Cup INDvUSA டி20 உலகக் கோப்பை இந்தியா 
