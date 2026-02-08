என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக்கோப்பை: தொடர்ச்சியாக அதிக வெற்றிகள் - இந்திய அணி புதிய சாதனை
- இந்திய அணி அமெரிக்காவை 29 ரன் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தது.
- ஆஸ்திரேலியா, தென்ஆப்பிரிக்காவை முந்தி இந்திய அணி புதிய சாதனை
உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் நேற்று நடந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி அமெரிக்காவை 29 ரன் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தது.
இதன் மூலம் உலக கோப்பையில் இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக 9 ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்று புதிய சாதனை படைத்தது. 2024-ம் ஆண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் அமெரிக்காவில் நடந்த 20 ஓவர் உலக கோப்பையில் தொடர்ச்சியாக 8 ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்றது. தற்போது அமெரிக்காவை தோற்கடித்ததன் மூலம் தொடர்ச்சியாக 9-வது வெற்றியை பெற்றது.
இதற்கு முன்பு ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்க அணிகள் தொடர்ச்சியாக 8 ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்று இருந்தன. இந்திய அணி அவைகளை முந்தி சாதனை புரிந்தது.
ஆஸ்திரேலியா 2022-2024-ம் ஆண்டு உலக கோப்பைகளில் தொடர்ச்சியாக 8 வெற்றியையும், தென் ஆப்பிரிக்கா 2024-ல் 8 வெற்றியையும் பெற்று இருந்தன.
இந்த உலக கோப்பையில் இந்திய அணியின் வெற்றி மேலும் தொடரலாம் எனறு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் தொடர்ச்சியான வெற்றி அதிகரிக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.