SA20 லீக் இறுதிப்போட்டியில் பிரேவிஸ் சதம் அடித்து அசத்தல்!
SA20 லீக் என்றழைப்படும் தென் ஆப்பிரிக்க டி20 கிரிக்கெட் தொடர் தென் ஆப்பிரிக்காவில் இந்தாண்டு நடந்து வருகிறது.
SA20 லீக்கின் இறுதிப்போட்டியில் பிரிட்டோரியா கேபிடல்ஸ் அணியுடன் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணி மோதியது.
இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த கேபிடல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 158 ரன்கள் எடுத்தது. சிறப்பாக விளையாடிய கேபிடல்ஸ் வீரர் டெவால்ட் பிரேவிஸ் சதம் அடித்து அசத்தினார். 56 பந்துகளில் 101 ரன்கள் அடித்து அவர் ஆட்டமிழந்தார்.
இதன்மூலம் SA20 லீக் வரலாற்றில் இறுதிப்போட்டியில் சதமடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை டெவால்ட் பிரேவிஸ் படைத்தார்
