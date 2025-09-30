Live
      கிரிக்கெட் (Cricket)

      நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடர்: மேக்ஸ்வெல் விலகல்- மாற்று வீரர் அறிவிப்பு
      நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடர்: மேக்ஸ்வெல் விலகல்- மாற்று வீரர் அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Sept 2025 12:39 PM IST
      • ஆஸ்திரேலியா- நியூசிலாந்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட உள்ளது.
      • இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டி20 போட்டி நாளை நடக்கிறது.

      ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுவதற்காக நியூசிலாந்து சென்றுள்ளது. இரு அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டி20 போட்டி அக்டோபர் 1-ந் தேதி நடக்கிறது.

      இந்த தொடருக்காக ஆஸ்திரேலியா அணியில் இடம் பெற்றிருந்த அதிரடி ஆல் ரவுண்டர் கிளென் மேக்ஸ்வெல் காயம் காரணமாக இந்த தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார்.

      மேலும் அவருக்கு பதிலாக ஜோஷ் பிலிப் அணியில் இடம் பெற்றுள்ளார்.

      AUSvNZ T20 Cricket Glenn Maxwell நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியா தொடர் டி20 கிரிக்கெட் கிளென் மேக்ஸ்வெல் 
