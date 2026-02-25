என் மலர்
மகளிர் டி20 உலக கோப்பை அட்டவணை வெளியீடு: ஜூன் 14-ல் இந்தியா, பாகிஸ்தான் மோதல்
துபாய்:
நடப்பாண்டு ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடைபெறவுள்ள மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அதிகாரப்பூர்வ அட்டவணையை ஐசிசி வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தத் தொடர் ஜூன் 12-ம் தேதி எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் இங்கிலாந்து, இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்துடன் தொடங்குகிறது. இறுதிப்போட்டி ஜூலை 5-ம் தேதி லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
குழு 1-ல் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, வங்கதேசம் மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகளும், குழு 2-ல் வெஸ்ட் இண்டீஸ், இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, இலங்கை, அயர்லாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்தத் தொடரில் மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. சமீபத்தில் நேபாளத்தில் நடைபெற்ற தகுதிச்சுற்றுப் போட்டிகள் மூலம் வங்கதேசம், அயர்லாந்து, ஸ்காட்லாந்து மற்றும் நெதர்லாந்து ஆகிய 4 அணிகள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெற்றன.
ரசிகர்களிடம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையிலான போட்டி ஜூன் 14-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. மகளிர் உலகக் கோப்பையில் இரு அணிகளும் ஒரே குழுவில் இடம் பெற்றுள்ளன.இந்திய மகளிர் அணி முதல் ஆட்டத்தில் ஜூன் 14-ம் தேதி பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்துடன் தொடங்குகிறது. ஜூன் 17-ம் தேதி ஹெட்டிங்லியில் நெதர்லாந்து அணியையும், ஜூன் 21-ம் தேதி ஓல்ட் டிராபோர்டில் தென் ஆப்பிரிக்க அணியையும் எதிர்கொள்கிறது. ஜூன் 25-ம் தேதி வங்கதேசத்துடனும், ஜூன் 28-ம் தேதி லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுடனும் இந்தியா மோதவுள்ளது.
தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டிகள் ஜூன் 30 மற்றும் ஜூலை 2 ஆகிய தேதிகளில் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளன. இறுதிப் போட்டி ஜூலை 5-ம் தேதி லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.