கிரிக்கெட் வீரர் ஷர்துல் தாகூருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது - குவியும் வாழ்த்துகள்
- ஷர்துல் தாகூர் வரும் ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் வேலையாடவுள்ளார்.
- ஷர்துல் தாகூரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரூ.2 கோடி கொடுத்து வாங்கியது.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் நிரந்தர இடம் கிடைக்காமல் தவிக்கும் ஷர்துல் தாகூர் வரும் ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் வேலையாடவுள்ளார்.
ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக லக்னோ வீரர் ஷர்துல் தாகூரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரூ.2 கோடி கொடுத்து வாங்கியது.
ஷர்துல் தாகூர் 2022 ஆண்டு தன் நீண்ட நாள் காதலியான மிதாலியை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்நிலையில், தங்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக ஷர்துல் தாகூர் இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டு அறிவித்துள்ளார். இதனையடுத்து பலரும் வருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
