BANvsPAK | வங்கதேசத்துக்கு பதிலடி கொடுக்குமா பாகிஸ்தான்? இன்று 2-வது ஒருநாள் போட்டியில் மோதல்

மிர்புர்:
வங்க தேசத்துக்கு சென்றுள்ள ஷகீன் ஷா அப்ரிடி தலைமையிலான பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது.
இதில் மிர்புரில் நடந்த தொடக்க ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் 114 ரன்னில் சுருண்டு தோல்வி அடைந்தது. வங்கதேசத்துக்கு எதிராக பாகிஸ்தானின் மோசமான ஸ்கோர் இதுவாகும். முகமது ரிஸ்வான், சல்மான் ஆஹா, ஹூசைன் தலாத் உள்ளிட்டோர் சொதப்பினர். வங்கதேச வேகப்பந்து வீச்சாளர் நஹித் ராணா 5 விக்கெட் சாய்த்தார்.
இந்த நிலையில் இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 2-வது ஒருநாள் போட்டி இதே மைதானத்தில் இன்று (பிற்பகல் 1.45 மணி) நடக்கிறது. தொடரை வெல்வதற்கான வாய்ப்பை தக்க வைக்க இந்த ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் கட்டாயம் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும். பதிலடி கொடுக்கும் உத்வேகத்துடன் ஆயத்த மாகிறார்கள். ஆட்டம் மழையால் பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது.
