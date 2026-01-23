Live
      கிரிக்கெட் (Cricket)

      ஆஸ்திரேலியா தொடருக்கான பாகிஸ்தான் டி20 அணியில் பாபர் அசாம், ஷாஹீன் அப்ரிடி
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Jan 2026 9:06 PM IST
      • முகமது ரிஸ்வான், ஹாரிஸ் ராஃப் ஆகியோருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை.
      • ஜனவரி 29 முதல் பிப்ரவரி 1 வரை லாகூரில் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.

      டி20 உலகக் கோப்பைக்கு முன்னதாக பாகிஸ்தான் அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடுகிறது. இந்த தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியில் பாபர் அசாம், ஷாஹீன் அப்ரிடி ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

      முகமது ரிஸ்வான், ஹாரிஸ் ராவ் ஆகியோர் சேர்க்கப்படவில்லை. விக்கெட் கீப்பராக கவாஜா நஃபே அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இந்த இந்த மாதம் தொடக்கத்தில் அணியில் அறிமுகமாகி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் சதாக் கானும் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார்.

      பாகிஸ்தான் அணி:-

      சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, பாபர் அசாம், பஹீம் அஷ்ரப், பகர் ஜமான், கவாஜா முகமது நஃபே (வி.கி.), முகமது நவாஸ், முகமது சல்மான் மிர்சா, முகமது விசாம் ஜூனியர், நசீம் ஷா, சஹிப்சதா பர்ஹான் (வி.கீ,), சைப் ஆயூப், ஷஹீன் ஷா அப்ரிடி, சதாப் பான், உஸ்மான் கான் (வி.கீ.). உஸ்மான் தரீக்.

