என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
விராட் கோலி அரைசதம்: ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் சங்ககராவை முந்தினார்
- சங்கக்கரா 14234 ரன்களுடன் 2ஆவது இடத்தில் இருந்தார்.
- விராட் கோலி 54 ரன்கள் அடித்தபோது, சங்ககரா ரன்களை கடந்தார்.
ஆஸ்திரேலியா- இந்தியா இடையிலான 3ஆவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி சிட்னியில் நடைபெற்று வருகிறது. முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா 236 ரன்னில் ஆல்அவுட் ஆனது. பின்னர் 237 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இந்தியா களம் இறங்கியது.
சுப்மன் கில் 24 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து ரோகித் சர்மா உடன் விராட் கோலி ஜோடி சேர்ந்தார். முதல் இரண்டு போட்டிகளில் டக்அவுட் ஆன விராட் கோலி, முதல் பந்திலேயே ரன் அடித்து, அப்பாடா., டக்அவுட்டை கடந்து விட்டேன் என கையை காட்டினார்.
ரோகித் சர்மா 63 பந்தில் 6 பவுண்டரி, ஒரு சிக்சருடன் அரைசதம் அடித்தார். இது அவருடைய 60ஆவது அரைசதம் ஆகும். மறுமுனையில் டக்அவுட்டை தாண்டிய விராட் கோலி, 56 பந்தில் 4 பவுண்டரியுடன் அரைசதம் அடித்தார்.
இந்த ஜோடி 100 ரன்களை கடந்தது. இதன்மூலம் ரோகித் சர்மா- விராட் கோலி ஜோடி கடந்த 5 ஆண்டுகளில் முதன்முறையாக 100 பார்ட்னர்ஷிப்பை கடந்தது.
விராட் கோலி 54 ரன்களை எட்டியபோது, ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் 2ஆவது இடத்தை பிடித்திருந்த சங்ககராவை பின்னுக்கு தள்ளினார். சங்ககரா 14,234 ரன்கள் எடுத்து 2ஆவது இடத்தில் இருந்தார். சச்சின் தெண்டுல்கர் 18426 ரன்களுடன் முதல் இடத்தில் உள்ளார்.