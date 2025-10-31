Live
      2-வது டி20 போட்டி: இந்தியாவுக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலியா பந்து வீச்சு தேர்வு
      2-வது டி20 போட்டி: இந்தியாவுக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலியா பந்து வீச்சு தேர்வு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்31 Oct 2025 1:21 PM IST
      • கான்பெர்ராவில் நடந்த முதலாவது ஆட்டம் மழையால் கைவிடப்பட்டது
      • இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் இடையிலான 2-வது 20 ஓவர் போட்டி இன்று நடக்கிறது.

      இந்தியா- ஆஸ்திரேலியா அணிகள் இடையிலான 2-வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி மெல்போர்னில் இன்று நடக்கிறது.

      ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி ஒருநாள் தொடரை (1-2) இழந்தது. அடுத்து 5 போட்டிகள் கொண்ட 20 ஓவர் தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது. இதில் கான்பெர்ராவில் நடந்த முதலாவது ஆட்டம் மழையால் பாதிக்கப்பட்டது.

      இந்த நிலையில் இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் இடையிலான 2-வது 20 ஓவர் போட்டி உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் ஸ்டேடியங்களில் ஒன்றான மெல்போர்னில் இன்று நடக்கிறது. இதில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

