      டி20 உலகக் கோப்பை: 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஓமனை எளிதில் வீழ்த்தியது ஆஸ்திரேலியா
      இலங்கை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Feb 2026 10:35 PM IST
      • முதலில் ஆடிய ஓமன் அணி 16.2 ஓவரில் 104 ரன்களுக்கு சுருண்டது.
      • ஆஸ்திரேலியாவின் ஆடம் ஜாம்பா 4 விக்கெட் வீழ்த்தி அசத்தினார்.

      பல்லேகலே:

      டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் 40-வது லீக் ஆட்டம் இலங்கையின் பல்லேகலே மைதானத்தில் நடந்தது. இதில் ஆஸ்திரேலியா, ஓமன் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி, முதலில் ஆடிய ஓமன் அணி 16.4 ஓவரில் 104 ரன்களுக்கு சுருண்டது. வாசிம் அலி 32 ரன்கள் எடுத்தார்.

      ஆஸ்திரேலியா சார்பில் ஆடம் ஜாம்பா 4 விக்கெட்டும், மேக்ஸ்வெல், பார்ட்லெட் தலா 2 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.

      இதையடுத்து, 105 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலியா 9.4 ஓவரில் ஒரு விக்கெட்டுக்கு 108 ரன்கள் எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது. மிட்செல் மார்ஷ் 33 பந்தில் 64 ரன்கள் குவித்தார். இதன்மூலம் 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி பெற்றது.

