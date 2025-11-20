என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
ஆஷஸ் தொடர்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்: ஆஸ்திரேலியா அணி அறிவிப்பு
- ஆஸ்திரேலியா அணியின் கேப்டனாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
- முதல் டெஸ்டில் பிரெண்டன் டாகெட் அறிமுகமாகிறார்.
ஆஸ்திரேலியா- இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் மிகவும் பிரபலமான ஆஷஸ் தொடர் வருகிற 21-ந் தேதி தொடங்க உள்ளது. இந்த தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி பெர்த் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. இந்த தொடருக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்த தொடருக்கான கோப்பையை ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் மற்றும் இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் அறிமுகப்படுத்தினர். இதற்கான போட்டோஷூட் நடத்தப்பட்டது.
இந்நிலையில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலியா லெவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேப்டனாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் பேட்டர் ஜேக் வெதரால்ட் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரெண்டன் டாகெட் அறிமுக வீரர்களாக களமிறங்குகிறார்கள்.
முதல் டெஸ்ட்டுக்கான ஆஸ்திரேலிய லெவன்:-
உஸ்மான் கவாஜா, ஜேக் வெதரால்ட், மார்னஸ் லெபுசென், ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், கேமரூன் கிரீன், அலெக்ஸ் கேரி (விக்கெட் கீப்பர்), மிட்செல் ஸ்டார்க், ஸ்காட் போலண்ட், நாதன் லியோன், பிரெண்டன் டாகெட்.