சானியா சந்தோக்கை திருமணம் செய்துகொண்ட அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் - வீடியோ வைரல்
- அர்ஜுன் டெண்டுல்கரின் திருமணம் இன்று மும்பையில் நடைபெற்றது.
- அர்ஜுன் டெண்டுல்கரின் திருமணத்தில் தோனி - சாக்ஷி தம்பதி கலந்துகொண்டனர்.
இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரின் மகன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கருக்கும், பிரபல தொழிலதிபர் ரவிகாயின் பேத்தியும், தொழிலதிபருமான சானியா சந்தோக்கிற்கும் நிச்சயதார்த்தம் கடந்த ஆகஸ்ட் 13, 2025 அன்று மும்பையில் உள்ள ரவி காயின் இல்லத்தில் நெருங்கிய உறவினர்கள் முன்னிலையில் மிகவும் ரகசியமாக நடைபெற்றது.
இதனை தொடர்ந்து அவர்களது திருமணம் இன்று மும்பையில் நடைபெற்றது. இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வைரலாக் பரவி வருகிறது.
இதனையடுத்து நடைபெறும் திருமண விழாவில் கிரிக்கெட் வீரர்கள், திரை நட்சத்திரங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் கலந்து கொள்ளவுள்ளனர்.
