2028-ம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பைக்கு நேரடியாக தகுதி பெற்ற 12 அணிகள்
- போட்டியை நடத்தும் நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியாவும் தகுதி பெற்றுள்ளன.
- டி20 தரவரிசைப்படி ஆப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம், அயர்லாந்து ஆகிய அணிகளும் தகுதி பெற்றுள்ளன.
2028-ம் ஆண்டு ஐசிசி ஆண்கள் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடருக்கு 12 அணிகள் நேரடியாகத் தகுதி பெற்றுள்ளன. மீதமுள்ள 8 இடங்கள் பிராந்திய தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகள் மூலம் தகுதிபெறும்.
அதன்படி இங்கிலாந்து, மேற்கிந்திய தீவுகள், இலங்கை, பாகிஸ்தான், தென் ஆப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே, இந்தியா ஆகிய அணிகளுடன் போட்டியை நடத்தும் நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியாவும் தகுதி பெற்றுள்ளன. டி20 தரவரிசைப்படி ஆப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம், அயர்லாந்து ஆகிய அணிகளும் தகுதி பெற்றுள்ளன.
2026-ம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பையின் சூப்பர் 8 சுற்று முடிவுகளின் அடிப்படையில் இந்த அணிகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
2028 டி20 உலகக் கோப்பையில் மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும். மேலே குறிப்பிட்டுள்ள 12 அணிகள் தவிர, மீதமுள்ள 8 இடங்கள் ஆப்பிரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆசியா மற்றும் கிழக்கு ஆசியா-பசிபிக், மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய மண்டலங்களில் நடைபெறும் தகுதிச் சுற்றுகள் மூலம் தீர்மானிக்கப்படும்.
ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவிலிருந்து தலா 2 அணிகளும், ஆசியா மற்றும் கிழக்கு ஆசியா-பசிபிக் பகுதியிலிருந்து இணைந்து 3 அணிகளும், அமெரிக்கா பகுதியிலிருந்து 1 அணியும் தகுதி பெறும்.