என் மலர்
சிறப்புக் கட்டுரைகள்
மருத்துவம் அறிவோம்- புத்துணர்ச்சி தரும் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்
- செல்களை காப்பாற்றும் உணவுகள் உள்ளது.
- பொட்டாசியம் நிறைந்தது வாழைப்பழம்.
நிறைய உணவுகள் ஆரோக்கியமாகவும் ருசியாகவும் இருக்கின்றன. இப்படி சத்தான உணவுகள், பழங்கள், காய்கறிகள், கொட்டைகள், விதைகள், பால், பால் சார்ந்த உணவு, கிழங்கு வகைகள் என எத்தனையோ வகை உணவுகள், பிரிவுகள் உள்ளன.
நிறைந்த சத்து, புரதம் போன்றவை சாப்பிட்ட பிறகு வயிற்றினை நிறைவாக வைக்கின்றது.
*வைட்டமின்கள், தாது உப்புகள் வழங்குகின்றன.
* செல்களை காப்பாற்றும் உணவுகள் உள்ளது.
* ஆப்பிளின் சத்தினை எல்ேலாரும் அறிவர்.
* அவகோடா என்பது இன்று மிக பிரபலம் அடைந்து வரும் பழம்.
* பொட்டாசியம் நிறைந்தது வாழைப்பழம்.
* ஆரஞ்சு 'சி' சத்துக்கு பெயர் எடுத்தது.
* ஸ்ட்ராபெர்ரிஸ் வைட்டமின் 'டி' சத்து நிறைந்து, கலோரி சத்து குறைந்தது.
* முட்டை-புரதம் மற்றும் பல்வேறு நன்மைகளை கொண்டது.
* கொட்டை-விதை பிரிவுகள்
* பாதாம்-வைட்டமின் ஈ சத்து நிறைந்தது.
* சியா விதை அடர்சத்து கொண்டது. மங்கனீசு, மக்னீசியம், கால்சியம் சத்துக் கொண்டது.
* தேங்காய்-கற்பக விருட்சம் தான்
* வால்நட், பிரசிங் கொட்டை
* குடை மிளகாய்-வைட்டமின் 'சி' சத்து நிறைந்தது.
*புரகோலி-நார்சத்தும் வைட்டமின் 'சி' சத்தும் கொண்டது.
* காரட்டை தினமும் கழுவி தோல் சீவி சாப்பிடலாமே.
* வெள்ளரி-புத்துணர்ச்சி தரும்.
* பூண்டு-ஆண்டி ஆக்சிடன்ட் நிறைந்தது
* வெங்காயம், தக்காளி காய்கறி வகைகள்
* கடல் உணவுகள். * முழுதானியம்-அரிசி, தினை, ஓட்ஸ். *பருப்பு வகைகள், பீன்ஸ், வேர்கடலை. * பால், பால் சார்ந்த உணவுகள்
* ஆலிவ் எண்ணை, தேங் காய் எண்ணை, சர்க்கரை நோயை கடுப்படுத்த உதவும்.
இந்த அறிகுறிகள் இதனாலும் இருக்கலாம். இதனால் மட்டும் என்று கூறப்படவில்லை. இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டியதன் அவசியத்திற்காகவே இது எழுதப்படுகின்றது.
* காலில் தசை பிடிப்பு போல் ஏற்படுகின்றதா? மக்னீசியம் குறைவாக இருக்கலாம்.
* மூச்சு வாங்குகின்றதா? நடக்கும்போது அதிகம் மூச்சு வாங்குகின்றதா? ரத்த சோகை -இரும்பு சத்து குறைபாடாக இருக்கலாம்.
* கைகள் சில்லென இருக்கின்றதா? பி12, இரும்பு சத்து குறைபாடும் இத்தகு பாதிப்பின் வெளிப்பாடாக இருக்கலாம்.
* ஈறுகளில் ரத்த கசிவு என்பது அநேகமாக வைட்டமின் 'டி' சத்து குறைபாடு என்பதனை அநேகர் அறிவர்.
* கண் பார்வை இரவில் குறைவது போல் தெரிந்தால் உடனடியாக கண் மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டும். வைட்டமின் 'ஏ' சத்து குறைபாடும் இருக்கலாம்.
* பாதங்கள் மரப்பது போல் இருந்தால் வைட்டமின் 'பி', 'பி6' குறைபாடும் காரணமாக இருக்கலாம். நகங்களில் புள்ளிகள் இருந்தால் 'சிங்க்' சத்து தேவைப்படலாம்.
* வாயின் இரு ஓரத்திலும் வெடிப்புகள் இருந்தால் வைட்டமின் 'பி2' சத்து தேவைப் படுகின்றதா என பரிசோதித்துக் கொள்ளவும்.
* நாக்கு எரிகின்ற மாதிரி இருக்கின்றதா? வைட்டமின் 'பி' குறைபாடு இருக்கலாம்.
*வாயில் துர்நாற்றம்-பல், ஈறு பிரச்சினையோடு உணவுப் பாதையில் பிரச்சினையும் இருக்கலாம்.
* சர்க்கரை உணவு மீது அதிக ஈடுபாடு என்பதற்கு மக்னீசியம் குறைபாடும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்.
வாசனை தெரியவில்லை என்றால் மற்ற காரணங்களோடு சிங்க் குறைபாடும் இருக்கலாம்.
* காலில் வீக்கம் ஏற்பட்டால் சிறுநீரக பரிசோதனை அவசியம்.
* காதில் ஓங்காரம் போல் ஒலி இருந்தால் உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கின்றதா என பரிசோதித்துக் கொள்ளவும்.
* தலைசுற்றல் இருந்தாலும் ரத்த அழுத்தத்தினை பரிசோதித்துக் கொள்ளவும். குறைந்த ரத்த அழுத்தம் கூட இருக்கலாம்.
புரதச்சத்து
புரதச் சத்து குறைபாடு என்பது அதிகமாக காணப்படும் ஒன்றாகத் தான் உள்ளது.
* வீக்கம், கொழுப்பு கல்லீரல், தசை வலுவின்மை, முடி, நகம், சரும குறைபாடு, எலும்பு ஆரோக்கியமின்மை, குறைவான வளர்ச்சியின்மை போன்றவை புரதச் சத்து குறைபாட்டின் வெளிப்பாடுகளில் சில முக்கியமானவை ஆகும். ஒரு கிலோ எடைக்கு 8 கிராம் புரதம் என ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு அளவீடாக கணக்கிடப்–படுகின்றது. ஒருவர் 60 கிலோ எடை இருக்கின்றார் என்றால் அவருக்கு 58.60 கிராம் புரதம்நாள் ஒன்றுக்கு தேவை என கணக்கிடப்படுகிறது.
புரதச்சத்து குறைபாடு உடையவர்கள்
* புரத உணவு, சர்க்கரை உணவு இவற்றில் அதிக விருப்பம் உள்ளவராக இருப்பார்கள்.
* பசி இவர்களுக்கு அதிகம் இருக்கும்.
* உடல் தசைகள் வலுவிழந்து இருக்கும்.
* நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும்.
* காயங்கள் ஆறுவதில் கால தாமதம் ஆகும்.
* கொழுப்பு கல்லீரல் பாதிப்பு இருந்தால் எப்பொழுதும் சோர்வாகவும், பலமின்றியும் இருப்பர்.
* எலும்பு முறிவு எளிதில் ஏற்படும்.
* வீக்கம் இருக்கும்.
* சருமம், தலைமுடி, நகங்களில் பாதிப்பு இருக்கும்.
அன்றாட உணவில் முட்டை, பருப்பு, பன்னீர், சோயா, கொட்டை வகைகள், பால், தயிர் என புரத உணவுகளை சேர்த்துக் கொள்ள இப்பொழுதே ஆரம்பித்து விடுங்கள்.