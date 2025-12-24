என் மலர்
2025 - ஒரு பார்வை
REWIND 2025: பயிற்சியாளராக கம்பீரின் சாதனைகளும் சறுக்கலும்
- கம்பீர் தலைமையில் இந்திய அணி வெள்ளைப் பந்து போட்டிகளில் பொதுவாக வலுவாக செயல்பட்டது.
- டெஸ்ட் போட்டிகளில் வெற்றி விகிதம் குறைவாக உள்ளது.
இந்திய ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக கவுதம் கம்பீர் இருந்து வருகிறார். இவர் தலைமையில் 2025-ம் ஆண்டில் இந்திய அணி சாதித்ததும் சருக்கியது குறித்த தகவலை இந்த செய்தியின் மூலம் காணலாம்.
அவரது தலைமையில் இந்திய அணி வெள்ளைப் பந்து (ODI, T20I) போட்டிகளில் பொதுவாக வலுவாக செயல்பட்டது, குறிப்பாக 2025 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரை வென்றது. ஆனால் டெஸ்ட் போட்டிகளில் கடுமையான சவால்களை எதிர்கொண்டது. 2025-ல் அணி மொத்தம் சுமார் 42 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி 32-ஐ வென்றது, ஆனால் டெஸ்ட் போட்டிகளில் வெற்றி விகிதம் குறைவாக இருந்தது.
இந்திய அணியின் முக்கிய வெற்றிகள்:ICC சாம்பியன்ஸ் டிராபி 2025 (பிப்ரவரி-மார்ச், பாகிஸ்தான்): இந்தியா சாம்பியன் ஆனது. இது கம்பீரின் முதல் மேஜர் ஐசிசி தொடர் வெற்றி.
இந்தியா vs தென் ஆப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர் (நவம்பர்-டிசம்பர்): 2-1 என்ற கணக்கில் இந்தியா வென்றது.
இந்தியா vs தென் ஆப்பிரிக்கா டி20 தொடர் (டிசம்பர்): 3-1 என்ற கணக்கில் இந்தியா வென்றது (ஒரு போட்டி ரத்து).
ஆஸ்திரேலியா vs இந்தியா டி20 தொடர்: (அக்டோபர்-நவம்பர்): 2-1 என்ற கணக்கில் இந்தியா வென்றது (ஒரு போட்டி ரத்து).
இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் (ஜூன்-ஆகஸ்ட்): டெஸ்ட் தொடர் 2-2 என்ற கணக்கில் சமன் (டிரா). ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் இந்தியா பெரும்பாலும் வென்றது.
மேற்கிந்திய தீவுகள் vs இந்தியா டெஸ்ட் தொடர் (அக்டோபர்): 2-0 என்ற கணக்கில் இந்தியா வென்றது.
ஆசியா கோப்பை 2025 (செப்டம்பர், யுஏஇ): இந்தியா வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
முக்கிய தோல்விகள்:
இந்தியா vs தென் ஆப்பிரிக்கா டெஸ்ட் தொடர் (நவம்பர்): 0-2 என்ற கணக்கில் தோல்வி (ஹோம் தொடர் வைட்வாஷ்).
பார்டர்-கவாஸ்கர் தொடர் (2024-25, ஆஸ்திரேலியா): மொத்தம் 1-3 தோல்வி (1 டிரா உடன்), 2025-ல் கடைசி போட்டி (சிட்னி) உட்பட சில தோல்விகள்.
இங்கிலாந்து vs இந்தியா டெஸ்ட் தொடர்: 2-2 டிரா, ஆனால் சில போட்டிகளில் தோல்வி.
வெள்ளைப் பந்து தொடர்களில் சில தனிப்பட்ட போட்டி தோல்விகள். உதாரணமாக தென் ஆப்பிரிக்கா vs இந்தியா 2-வது ஒருநாள்
மொத்த டெஸ்ட் ரெக்கார்ட் (கம்பீர் தலைமையில் 2024-25): 19 போட்டிகள், 7 வெற்றிகள், 10 தோல்விகள், 2 டிராக்கள் - இதில் 2025-ல் பெரும்பகுதி தோல்விகள் வந்தன.
வெள்ளைப் பந்தில் அணி வலுவாக இருந்தாலும், டெஸ்ட் போட்டிகளில் பேட்டிங் சரிவு மற்றும் ஹோம் தோல்விகள் கம்பீருக்கு விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தின.