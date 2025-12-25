என் மலர்
2025 - ஒரு பார்வை
2025 REWIND: IMDbயில் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற TOP 10 தமிழ் மாஸ்டர்பீஸ்கள்!
- சமூக பிரச்சினைகளை தொடும் ஸ்கிரிப்ட்கள் என எல்லாமே ரசிகர்களை கவர்ந்தன.
- இந்த படங்கள் நம் வாழ்க்கையின் உண்மைகளை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடிகள்.
2025 ஆம் ஆண்டு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு அற்புதமான ஆண்டாக அமைந்தது. புதிய இயக்குநர்களின் பிரமிப்பூட்டும் கதைகள், அனுபவமிக்க நட்சத்திரங்களின் சிறப்பான நடிப்பு, சமூக பிரச்சினைகளை தொடும் ஸ்கிரிப்ட்கள் என எல்லாமே ரசிகர்களை கவர்ந்தன.
இந்தாண்டு IMDb-யின் பயனர் லிஸ்ட் அடிப்படையில், உயர் ரேட்டிங் பெற்ற டாப் 10 தமிழ் படங்களைப் பார்ப்போம்.
இந்த படங்கள் வெறும் பொழுதுபோக்கு அல்ல; அவை வாழ்க்கையின் உண்மைகளை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடிகள். வாருங்கள், இந்த ஆண்டின் சினிமா ஜெம்ஸ்களை அலசுவோம்!
1. டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி - 8.2
சசிகுமார், சிம்ரன் நடிப்பில் உருவான படம் 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி'. அறிமுக இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவின்ந்த் இயக்கிய இப்படம் உலக அளவில் பெரும் வரவெற்பிற் பெற்று வசூலை வாரி குவித்தது.
இப்படம் உலகளவில் ரூ.90 கோடி ரூபாய்-க்கு அதிகமாக வசூலை குவித்தது.கம்மியான பட்ஜெடில் திரைப்படத்தை தயாரித்து வெளியிட்ட மில்லியன் டால்டர் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனத்திற்கு இப்படம் மாபெரும் வெற்றியை கொடுத்துது. மக்களின் அமோக வரவேற்பால் இப்பட்டியலில் இப்படம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
2. டிராகன் - 7.8
இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து மற்றும் பிரதீப் ரங்கநாதன் கூட்டணியில் வெளியான டிராகன் திரைப்படம் 10 நாட்களில் 100 கோடி ரூபாயை உலகளவில் வசூலித்து சாதனை படைத்தது.
லவ் டுடே படத்தை தொடர்ந்து டிராகன் படமும் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு வெற்றி படமாக அமைந்தது. இப்படம் மொத்தமாக உலக அளவில் 150 கோடி ரூபாய் வசூலை கடந்தது. நல்ல விமர்சங்களை பெற்ற இப்படம் இப்பட்டியலில் 2 ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது.
3. பைசன் காளமாடன் - 7.8
மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான படம் 'பைசன்'. இப்படத்தில் துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ளார். கபடி வீரரின் வாழ்க்கையை தத்துரூபமாக வெளிப்படுத்தி உள்ள 'பைசன்' படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வசூலையும் குவித்தது. அணைத்து தரப்பு மக்களிடமும் பாராட்டை பெற்ற இப்படம் இப்பட்டியலில் 3 ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது.
4. காந்தா - 7.6
துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் இந்தாண்டு இறுதியில் வெளியான படம் 'காந்தா'. இப்படத்தை செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்கியிருந்தார். இப்படம் தமிழ் சினிமாவின் முதல் சூப்பர் ஸ்டாரான எம்.கே. தியாகராஜா பாகவதரின் வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படமாகும்.
இப்படத்தில் மிஸ்டர் பச்சன் திரைப்பட புகழ் பாக்யஸ்ரீ, துல்கர் சல்மானுக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். மிக நல்ல விமர்சனங்களை பெற்ற இப்படம் இப்பட்டியலில் 3 ஆம் டைம் பிடித்துள்ளது.
5. லெவன் - 7.4
லோகேஷ் அஜில்ஸ் இயக்கத்தில் நவீன் சந்திரா நடிப்பில் தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய இரு மொழிகளில் உருவாகியுள்ள விறுவிறுப்பான புலனாய்வு திரில்லர் 'லெவன்'. இப்படம் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
படத்தில் இடம் பெற்ற ஃப்ளாஷ் பேக் போர்ஷன் மற்றும் கிளைமாக்ஸ் டிவிஸ்ட் மக்கள் பலரால் பேசப்பட்டது. ஓடிடி வெளியீட்டிற்கு பிறகு இப்படத்தை மக்கள் கொண்டாடி தீர்த்தனர். இதன் காரணமாக இப்படம் இப்பட்டியலில் 5 ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது.
6. மாரீசன் - 7.4
தமிழ் திரையுலகின் பிரபல நடிகர்களான வடிவேலு- ஃபஹத் பாசில் இருவரும் இணைந்து நடித்துள்ள திரைப்படம் மாரீசன். திரைப்படம் வெளியாகி மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
இப்படத்தில் கோவை சரளா, விவேக் பிரசன்னா, சித்தாரா, பி. எல். தேனப்பன், லிவிங்ஸ்டன், ரேணுகா, சரவணா சுப்பையா, கிருஷ்ணா, ஹரிதா, டெலிபோன் ராஜா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். யுவன் ஷங்கர் ராஜா இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.
ஒரு மறதி நோயாளிக்கும் திருடனுக்கும் உள்ள பயணத்தை மையமாக வைத்து இப்படம் இயக்கப்பட்டுள்ளது. ஓடிடி வெளியீட்டில் இப்படத்தை மக்கள் கொண்டாடினர். இதன் காரணமாக இப்படம் இப்பட்டியலில் 6 ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது.
7. 3BHK - 7.4
சித்தார்த் 40-வது திரைப்படமாக வெளியான 3 BHK மக்களுடைய நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. 8 தோட்டாக்கள், குருதி ஆட்டம் போன்ற படங்களை இயக்கிய ஸ்ரீகணேஷ் இந்த படத்தை இயக்கியிருந்தார். இப்படத்தில் சித்தார்த்துக்கு ஜோடியாக சைத்ரா நடித்துள்ளார். அவருக்கு தங்கையாக மீதா ரகுநாத்தும் அப்பா அம்மாவாக சரத்குமார், தேவயாணியும் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்திற்கு பிரபல பாடகி பாம்பே ஜெயஸ்ரீயின் மகன் அம்ரித் ராம்நாத் இசையமைத்திருந்தார். இப்படம் 3 BHK வீடு வாங்க ஆசைப்படும் குடும்பம் பற்றிய கதையாகும். இப்படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடி ஓடிடியில் வெளியாகியும் மக்களிடம் பாராட்டை பெற்றது. இதன் காரணமாக இப்பட்டியலில் 7 ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது.
8. குடும்பஸ்தன் - 7.3
இயக்குனர் ராஜேஷ்வர் காளிசாமி இயக்கத்தில் மணிகண்டன் கதாநாயகனாக நடித்து வெளியான படம் 'குடும்பஸ்தன்'. இப்படத்தில் சான்வி மேகனா கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார்.ஒரு நடுத்தர குடும்ப ஆண்மகன் படும் பண கஷ்டங்களை மிக நகைச்சுவையாக இப்படம் கையாண்டது.
வெறும் ரூ.8 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் ரூ.28 கோடி வசூலை குவித்து சிறிய படங்களும் பெரிய வசூலை குவிக்கும் என்று இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் எடுத்துக்காட்டியது. இதன் காரணமாக இப்பட்டியலில் 8 ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது.
9. வீர தீர சூரன் - 6.9
'சித்தா' பட இயக்குனர் அருண் குமார் இயக்கத்தில் விக்ரம் அவரது 62-வது படமாக 'வீர தீர சூரன் பாகம்-2' படம் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
மதுரையை கதைக்களமாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படம் சீயான் விக்ரம் ரசிகர்கள் கொண்டாடும் வகையில் அமைந்தது. நீண்ட நாள் பிறகு ஒரு பக்கா சீயான் ஸ்டைலில் ஒரு கமெர்ஷியல் திரைப்படம் பார்த்த மன நிம்மதி ரசிகர்களுக்கு கிடைத்தது. இப்படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடி ஓடிடியில் வெளியாகியும் மக்களிடம் பாராட்டை பெற்றது. இதன் காரணமாக இப்பட்டியலில் 9 ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது.
10. மதராஸி - 6.7
பிரபல இயக்குனர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவான படம் 'மதராஸி'. இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக ருக்மிணி வசந்த் நடித்துள்ளார். மேலும், விக்ராந்த், வித்யூத் ஜம்வல், பிஜு மேனன், டான்சிங் ரோஸ் சபீர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசை அமைத்துள்ளார்.
உலகம் முழுவதும் வெளியான இப்படம் 100 கோடி ரூபாய் வசூலித்தது. மக்களிடம் பாராட்டை பெற்ற இப்படம் இப்பட்டியலில் இப்படம் 10 ஆம் பிடித்துள்ளது.
முடிவுரை:
இந்த படங்கள் 2025-ஐ தமிழ் சினிமாவின் தங்க ஆண்டாக மாற்றின. இந்த படங்களின் கதைகள் புதுமையானவை. IMDb ரேட்டிங்ஸ் அடிப்படையில் இவை தான் டாப். அடுத்த ஆண்டு இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.