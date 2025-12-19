என் மலர்
2025 - ஒரு பார்வை
2025 REWIND: மறையாத மாஸ்டர்பீஸ்களை உருவாக்கிய தயாரிப்பாளர்கள் மறைந்த ஆண்டு
- தமிழ் சினிமா வெற்றிக்கு பின்னால் இருக்கும் தயாரிப்பாளர்களின் பங்களிப்பு அளப்பரியது.
- ஏ.வி.எம். சரவணன் மற்றும் ஆனந்தி பிலிம்ஸ் நடராஜன் பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது.
ஏ.வி.எம். சரவணன் மற்றும் ஆனந்தி பிலிம்ஸ் நடராஜன் ஆகியோர் தமிழ் திரையுலகின் தூண்களாக விளங்கிய தயாரிப்பாளர்கள்
தமிழ் சினிமா என்பது உணர்ச்சிகள், கதைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கின் அற்புத கலவை. இதன் வெற்றிக்கு பின்னால் இருக்கும் தயாரிப்பாளர்களின் பங்களிப்பு அளப்பரியது. அவர்களில் ஏ.வி.எம். சரவணன் மற்றும் ஆனந்தி பிலிம்ஸ் நடராஜன் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
சரவணன் ஏ.வி.எம். ஸ்டுடியோஸின் மூலம் தமிழ் சினிமாவை உலக அரங்குக்கு கொண்டு சென்றார் என்றால், நடராஜன் தனது தயாரிப்பு நிறுவனங்களான ஆனந்தி பிலிம்ஸ் மூலம் பல கிளாசிக் படங்களை வழங்கினார். இவர்களின் திரைப்பயணம், தமிழ் திரையுலகின் பொன்னான காலகட்டங்களை பிரதிபலிக்கிறது.
இக்கட்டுரையில் அவர்களின் வாழ்க்கை, திரையுலக சாதனைகள் மற்றும் பங்களிப்புகள் குறித்து பார்ப்போம்.
ஏ.வி.எம். சரவணன்:
தமிழ் சினிமாவின் பழம்பெரும் தயாரிப்பாளர்ஏ.வி.எம். சரவணன் (முழுப்பெயர் சரவணன் சூர்யா மணி) 1940ஆம் ஆண்டு பிறந்தார்.
தமிழ் திரையுலகின் முன்னோடியான ஏ.வி. மெய்யப்பன் அவர்களின் மகனான இவர், ஏ.வி.எம். புரொடக்ஷன்ஸ் என்ற புகழ்பெற்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தனது சகோதரர் எம். பாலசுப்ரமணியனுடன் இணைந்து நடத்தினார்.
ஏ.வி.எம். ஸ்டுடியோஸ், தமிழ் சினிமாவின் முதல் ஸ்டுடியோக்களில் ஒன்றாக, 1947இல் தொடங்கப்பட்டது மற்றும் பல மொழிகளில் படங்களை தயாரித்துள்ளது.
சரவணனின் திரைப்பயணம் 1958 ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி தொடங்கியது, அப்போது அவர் 'மாமியார் மெச்சின மருமகள்' (1959) மற்றும் 'தெய்வப்பிரவி' (1960) போன்ற படங்களில் புரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவாக பணியாற்றினார். பின்னர், அவர் தயாரிப்பாளராக உருவெடுத்து, ஏ.வி.எம். நிறுவனத்தை உச்சத்துக்கு கொண்டு சென்றார்.
அவரது தலைமையின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்ட களத்தூர் கண்ணம்மா (1960), சம்சாரம் அது மின்சாரம் (1986), முந்தானை முடிச்சு (1983), சகலகலா வல்லவன் (1982), சிவாஜி தி பாஸ் (2007), அயன் (2009) ஆகிய படங்கள் மிகப்பெரும் வெற்றியை பெற்றன.
இது தவிர, ஏ.வி.எம். நிறுவனம் 170க்கும் மேற்பட்ட படங்களை தயாரித்துள்ளது, அவற்றில் பல கிளாசிக் ஹிட்கள்.சரவணன் ஒரு தயாரிப்பாளராக மட்டுமின்றி, இயக்குநர், எழுத்தாளர் மற்றும் திரைக்கதை ஆசிரியராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
அவரது தலைமையில் ஏ.வி.எம். ஸ்டுடியோஸ், தமிழ் சினிமாவின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகித்தது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, 2025 டிசம்பர் 4ஆம் தேதி, 86 வயதில் அவர் காலமானார், தமிழ் திரையுலகுக்கு பெரும் இழப்பை ஏற்படுத்தினார். அவரது பாரம்பரியம், இன்றும் ஏ.வி.எம். நிறுவனத்தின் மூலம் தொடர்கிறது.
ஆனந்தி பிலிம்ஸ் நடராஜன்:
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் வலுத்தூர் கிராமத்தில் பிறந்தார் ஆனந்தி பிலிம்ஸ் நடராஜன். இவர், கே. பாலசந்தரின் நாடகக் குழுவில் பணியாற்றிய பின்னர், ஜெமினி பிலிம்ஸில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் புரொட்யூசராக தொழிலைத் தொடங்கினார்.
பின்னர் நடராஜன், ஆனந்தி பிலிம்ஸ்என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கினார். இந்நிறுவனத்தின் கீழ் அவர் தயாரித்த 'முள்ளும் மலரும்' (1978, ரஜினிகாந்த் நடித்தது), 'சின்ன கவுண்டர்' (1992, விஜயகாந்த்), 'ராஜா கைய வெச்சா' (1990, பிரபு), 'பங்காளி' (1992, சத்யராஜ்), 'பசும்பொன்' (1995, பிரபு) ஆகிய படங்கள் தமிழ் சினிமாவின் கிளாசிக் படங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.
உடல் நலக்குறைவால் அவதிப்பட்டு வந்த நடராஜன் இந்தாண்டு காலமானார். அவரது உடலுக்கு திரையுலகினர் அஞ்சலி செலுத்தினர். மரணம் அடைந்த தயாரிப்பாளர் நடராஜனுக்கு ஜோதி என்ற மனைவியும், செந்தில், விக்னேஷ் என்ற 2 மகன்களும் உள்ளனர்.
முடிவுரை:
ஏ.வி.எம். சரவணன் மற்றும் ஆனந்தி பிலிம்ஸ் நடராஜன் ஆகியோரின் திரைப்பயணம், தமிழ் சினிமாவின் வளர்ச்சியை எடுத்துக்காட்டுகிறது. சரவணன் ஸ்டுடியோக்களின் மூலம் தொழில்நுட்பத்தையும், நடராஜன் தனது படங்களின் மூலம் உணர்ச்சிகரமான கதைகளையும் வழங்கினர். அவர்களின் படைப்புகள் இன்றும் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படுகின்றன. தமிழ் திரையுலகின் எதிர்காலத்துக்கு இவர்களின் பங்களிப்பு உத்வேகமாக அமையும்....