Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      படத்தை பார்க்க வரல... தியேட்டரில் அமர்ந்து லேப்டாப்பில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த பெண்
      X
      கர்நாடகா

      படத்தை பார்க்க வரல... தியேட்டரில் அமர்ந்து லேப்டாப்பில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த பெண்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Sept 2025 4:28 PM IST
      • 2 மணி நேரம் கூட வேலைக்கு ஓய்வு கொடுக்க முடியாதா?
      • Work-Life balance கேள்விக்குள்ளாகியுள்ளது என்று நெட்டிசன்கள் கேள்வி

      பிரேமலு நடிகர் நஸ்லேன் மற்றும் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் லோகா.

      இவர்களுடன் சாண்டி, சந்து சலிம் குமார், அருண் குரியன் மற்றும் சாந்தி பாலசந்திரன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை டொமினிக் அருண் இயக்கியுள்ளார்.

      இத்திரைப்படம் உலகளவில் 200 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது. இந்நிலையில், பெங்களூருவில் லோகா' படத்தின் போது திரையரங்கிற்குள் அமர்ந்து மடிக்கணினியில்

      வேலை செய்து கொண்டிருந்த பெண்ணின் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலானது.

      2 மணி நேரம் கூட வேலைக்கு ஓய்வு கொடுக்க முடியாதா? Work-Life balance கேள்விக்குள்ளாகியுள்ளது என்று நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

      Lokah Kalyani Priyadarshan தியேட்டர் பெண் வேலை Theater woman works 
      Next Story
      ×
        X