என் மலர்
இந்தியா
Union Budget 2026: தன்னிறைவு பெற்ற இந்தியாவே இலக்கு- நிர்மலா சீதாராமன் பேச்சு
- இந்திய பொருளாதாரம் நிலையான வளர்ச்சி பாதையில் உள்ளது.
- உற்பத்தியை உயர்த்தி, வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருகிறோம்.
புதுடெல்லி:
2026-27-ம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். அப்போது அவர் பேசியவதாவது:-
* புனிதமான தைப்பூச நாளிலும், ரவி தாஸ் ஜெயந்தி நாளிலும் நாட்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறேன்.
* பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு 12 ஆண்டுகளில் பொருளாதார நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.
* தன்னிறைவு பெற்ற இந்தியா என்ற இலக்கை நோக்கி வேகமாக முன்னேறி வருகிறோம்.
* பணவீக்கத்தை முறையாக கட்டுப்படுத்தியதன் காரணமாக நாட்டின் வளர்ச்சி மேம்பட்டுள்ளது.
* தடைகளைத் தாண்டி சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதில் பிரதமர் மோடி உறுதியாக உள்ளார்.
* பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு பலன் அளிக்கும் வகையில் பட்ஜெட்டை உருவாக்கி இருக்கிறோம்.
* இந்திய பொருளாதாரம் நிலையான வளர்ச்சி பாதையில் உள்ளது.
* உற்பத்தியை உயர்த்தி, வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருகிறோம்.
* வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா என்ற பயணத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும், தைரியமான நடவடிக்கையை மத்திய அரசு எடுக்கும் என்றார்.