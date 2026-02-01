Live
      Union Budget 2026: தன்னிறைவு பெற்ற இந்தியாவே இலக்கு- நிர்மலா சீதாராமன் பேச்சு
      டெல்லி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Feb 2026 11:16 AM IST (Updated: 1 Feb 2026 11:42 AM IST)
      புதுடெல்லி:

      2026-27-ம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். அப்போது அவர் பேசியவதாவது:-

      * புனிதமான தைப்பூச நாளிலும், ரவி தாஸ் ஜெயந்தி நாளிலும் நாட்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறேன்.

      * பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு 12 ஆண்டுகளில் பொருளாதார நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.

      * தன்னிறைவு பெற்ற இந்தியா என்ற இலக்கை நோக்கி வேகமாக முன்னேறி வருகிறோம்.

      * பணவீக்கத்தை முறையாக கட்டுப்படுத்தியதன் காரணமாக நாட்டின் வளர்ச்சி மேம்பட்டுள்ளது.

      * தடைகளைத் தாண்டி சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதில் பிரதமர் மோடி உறுதியாக உள்ளார்.

      * பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு பலன் அளிக்கும் வகையில் பட்ஜெட்டை உருவாக்கி இருக்கிறோம்.

      * இந்திய பொருளாதாரம் நிலையான வளர்ச்சி பாதையில் உள்ளது.

      * உற்பத்தியை உயர்த்தி, வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருகிறோம்.

      * வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா என்ற பயணத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும், தைரியமான நடவடிக்கையை மத்திய அரசு எடுக்கும் என்றார்.

      Union Budget 2026 PM Modi nirmala Sitharaman மத்திய பட்ஜெட் பிரதமர் மோடி நிர்மலா சீதாராமன் 
