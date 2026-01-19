என் மலர்
தேர்தல் லாபத்திற்காக இந்து - முஸ்லிம் பிரிவினை உருவாக்கப்படுகிறது - பரூக் அப்துல்லா
தேர்தல் லாபத்திற்காக நாட்டில் இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையே வேண்டுமென்றே பிரிவினை உருவாக்கப்படுவதாக பரூக் அப்துல்லா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
ஜம்முவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆளும் தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் முக்கியத் தலைவர் பரூக் அப்துல்லா, "நாட்டில் இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையே ஒரு பெரிய இடைவெளியும் பிரிவினையும் வேண்டுமென்றே உருவாக்கப்படுகிறது.
இது முழுக்க முழுக்க வரும் தேர்தல்களில் வாக்குகளைப் பெறுவதற்காகச் செய்யப்படும் அரசியல் தந்திரம்.
மக்களை மதம் மற்றும் ஜாதியின் பெயரால் பிரிப்பது இந்தியாவை வலுவிழக்கச் செய்யும். இத்தகைய போக்கு தொடர்ந்தால் இந்தியா என்ற தேசமே ஆபத்துக்குள்ளாகும்.
இந்துக்கள், முஸ்லிம்கள், சீக்கியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் என அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் மட்டுமே நாடு முன்னேற முடியும்
சில திரைப்படங்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினரைத் தவறாகச் சித்தரிப்பதன் மூலம் மக்களிடையே வெறுப்பை விதைத்து நாட்டின் அமைதியைக் குலைக்க முயல்கின்றன" என்று தெரிவித்தார்.